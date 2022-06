Previsioni Meteo: l’alta pressione torna a conquistare l’Italia, oggi punte di +35°C

MeteoWeb

Come da previsioni l’alta pressione torna a conquistare il Mediterraneo dopo l’azione del vortice perturbato nord-atlantico. Il nucleo depressionario si è allontanato definitivamente dall’Italia portandosi sul Sudest Europa e con fulcro attualmente posizionato sul settore egeo. Il tempo anche sulle regioni centro meridionali è migliorato repentinamente, tuttavia il vortice egeo continua a influenzare queste aree se non in termini di piogge, in termini di circolazione ancora fresca da Nord, convogliando venti settentrionali su questi settori, talora anche sostenuti. A parte questi fastidi legati alla ventilazione, non si ravvisano altri fenomeni degni di nota a scala nazionale in un contesto di sole dominante.

Più nel dettaglio la mattinata evolverà con bel tempo soleggiato quasi ovunque, salvo un po’ più di nubi irregolari presenti sui rilievi tra Sud Marche, Nordest Lazio, Abruzzo, localmente su quelli molisani, Campani, della Lucania, della Puglia interna e giù verso l’Appennino calabrese e i rilievi della Sicilia nord-orientale. Qualche nube irregolare anche su Alpi, specie versanti Est, e sulle Prealpi orientali. Pochi cambiamenti in giornata, con le medesime aree a maggior rischio nubi sparse sempre in un contesto di sole dominante. Sotto l’aspetto termico vanno rilevate temperature in aumento, soprattutto sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, al Nord e sulle Isole maggiori, qui con punte ricorrenti fino a +32/+33°C, ma valori anche verso i +34/+35°C sulle aree interne laziali e su quelle interne delle isole maggiori. Uno sguardo, infine, ai venti, attesi moderati o forti in prevalenza settentrionali su tutti i settori e i bacini centro-meridionali, con mari spesso molto mossi; venti più intensi sul medio-basso Adriatico e sullo Ionio, qui con mari anche agitati.