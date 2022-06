Previsioni Meteo, il caldo africano infuoca l’Italia nel giorno della Festa della Repubblica. Ma attenzione al maltempo in agguato

MeteoWeb

L’Italia ha vissuto una Festa della Repubblica di fuoco per le condizioni meteorologiche di caldo estremo provocate dall’Anticiclone Africano sul nostro Paese: le temperature hanno raggiunto valori tipici dei giorni più caldi dell’estate al Centro/Sud, con addirittura +37°C a Roma, Guidonia e Caltagirone, +36°C a Terni, Tivoli e Avellino, +35°C a Firenze, Caserta, Viterbo, Foggia, Benevento, Oristano, Iglesias, Spoleto, Cassino, Caltanissetta e Monreale, +34°C a Perugia, Sassari, Frosinone, Latina e Cosenza, +33°C a Reggio Calabria e Viterbo; ma ha fatto caldo anche al Nord con +31°C a Milano e Bologna, +30°C a Torino e Verona.

Qualche temporale pomeridiano sta colpendo proprio il cuore dell’arco alpino, nell’entroterra lombardo, ma non sono fenomeni diffusi come quelli invece attesi per domani, venerdì 3 giugno, tanto che la protezione civile ha lanciato un’importante allerta meteo. Il maltempo, però, sarà confinato all’estremo Nord: al Centro/Sud farà caldo per tutto il lungo weekend (e nelle Regioni più meridionali anche Lunedì). Attenzione, però, che quest’estate così prematura non è definitiva: già la prossima settimana un’intensa ondata di fresco farà crollare le temperature determinando fenomeni temporaleschi estremi anche al Centro/Sud, soprattutto nella giornata di Mercoledì 8 Giugno. Le continue oscillazioni meridiane determineranno un’alternanza tra ondate calde così intense, e sfuriate fresche foriere di maltempo estremo nel cuore del Mediterraneo ancora per qualche settimana.

