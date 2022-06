Previsioni Meteo: caldo in settimana ma non mancheranno locali temporali

MeteoWeb

Come già ampiamente anticipato nelle nostre precedenti previsioni meteo, la settimana appena iniziata evolverà all’insegna nuovamente di un’azione anticiclonica. Dunque, ampio soleggiamento e temperature che già si sono portate su valori pienamente estivi, magari di più sulle regioni centro settentrionali, su quelle tirreniche e insulari, meno sul resto dei settori peninsulari, soprattutto sul medio basso Adriatico, sulle aree relative appenniniche e sui settori ionici. Va evidenziato, però, e anche su questo aspetto avevamo dato cenno, una maggiore concentrazione a Ovest dei massimi anticicloni cosicché in corrispondenza dell’Italia potrebbero operare, a fasi alterne, infiltrazioni di aria più fresca soprattutto alle quote medio-alte della Troposfera e determinare una locale instabilità temporalesca diurna.

Ci sono conferme in questo senso, anche con gli ultimissimi dati modellistici. Dunque, a iniziare già da domani, martedì 14 giugno e poi per buona parte della settimana, oltre al bel tempo, alla stabilità e anche al caldo estivo ci saranno più occasioni per temporali pomeridiani. Questi prediligeranno soprattutto le regioni centro meridionali, quelle evidenziate in celeste nella mappa precipitazioni interna, e naturalmente anche i settori Alpini, localmente prealpini. Si tratterà di temporali circoscritti, più spesso a ridosso dei rilievi interni tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Lucania, anche Calabria, ma in diversi casi in sconfinamento anche verso le coste, in particolare del basso Tirreno e del medio basso Adriatico. Naturalmente temporali anche sui settori alpini e prealpini, più ricorrenti su quelli centro orientali. Qualche temporale anche sui rilievi della Sicilia nord-orientale e dell’Appennino più settentrionale, tra Liguria, Toscana ed Emilia, mediamente meglio sul resto dei settori, con clima caldo estivo. Le temperature saranno diffusamente sopra la media, soprattutto sulle regioni tirreniche centro settentrionali e sulla Sardegna, poco sopra la media altrove o localmente anche in media, quindi meno calde, soprattutto sul medio basso Adriatico e su alcuni settori meridionali.