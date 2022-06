Previsioni Meteo: continuerà il super caldo nel weekend 2-3 luglio

MeteoWeb

Anche il primo fine settimana di luglio trascorrerà con l’anticiclone nord-africano dominante sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia. Dunque, passaggio di consegna fra questo giugno termicamente da record e il mese delle vacanze per eccellenza all’insegna della continuità super-calda su tutta l’Italia. Il promontorio anticiclonico, per di più, potrebbe spingersi ulteriormente verso Nord, in modo da andare a proteggere tutto il territorio, quindi diffusamente anche i settori alpini, salvo qui qualche fastidio occasionale e piuttosto circoscritto anche nel corso di domenica.

Più nel dettaglio, la giornata di sabato si annuncia probabilmente quella più calda con anticiclone pressoché dominante e cieli sereni dall’estremo lembo nord-alpino a quello più meridionale. Il sole la farebbe da padrone pressoché ovunque, anche in prossimità dei rilievi o qui magari solo con qualche nube occasionale, di più su quelli alpini. Per il corso di domenica, non ci sarebbero cambiamenti significativi, con sole dominante ancora su tutto il territorio salvo, come già anticipato, un lieve passaggio di nubi sugli estremi settori alpini nord-orientali, anche con qualche addensamento associato a occasionali temporali tra l’Alto Adige orientale e l’alto Veneto. In riferimento alle temperature, abbiamo già anticipato che saranno due giornate, quelle del weekend, decisamente calde da Nord a Sud, con valori naturalmente più elevati sulle aree meridionali, qui con punte nuovamente possibili fino a +42/+43°C in Sicilia; punte massime, tuttavia, torride anche al Centro e Sardegna, fino a +37/+38/+39°C, e calde anche al Nord, qui con punte fino a +35/+36°C.