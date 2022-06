Previsioni Meteo: fase temporalesca su alcune aree tra giovedì 23 e venerdì 24, i dettagli

MeteoWeb

Non ci sono gli elementi per definire il tempo nei prossimi due giorni “a due facce sull’Italia”, poiché la componente instabile riguarderà settori più marginali del territorio, essenzialmente quelli settentrionali e di più quelli alpini, prealpini e localmente le medie alte pianure del Nord; dal canto suo, poi, il fronte caldo subtropicale continuerà a essere invadente sulla gran parte del territorio, continuando a portare caldo torrido diffuso, anche se di più al Sud. Dunque, i prossimi giorni prima del weekend continueranno a essere caratterizzati in via generale da un insistente super-caldo estivo, però con un’azione temporalesca che potrà avere una certa importanza, benché non estesa.

Più nel dettaglio, per la giornata di domani, giovedì 23, nubi continueranno a essere diffuse sulle regioni settentrionali e localmente in estensione anche al Centro Sud, ma qui in prevalenza innocue o solo con qualche fenomeno localizzato al Centro. Sulle aree del Nord, invece, esse riusciranno a produrre certamente più addensamenti e anche più rovesci o temporali, tuttavia più sparsi e non particolarmente intensi o solo localmente forti, di più su Nord e Ovest Piemonte, su Liguria, su Emilia Occidentale e sui settori alpini, soprattutto estremi orientali, Centro Est Friuli. Per venerdì, secondo i dati attuali, l’instabilità dovuta al flusso umido sud-occidentale si farà più intensa, con rovesci e temporali decisamente più forti o localmente anche violenti, in particolare tra Valle d’Aosta, Centro Nord Piemonte, Centro Nord Lombardia e poi sui settori alpini e prealpini centro-orientale un po’ tutti. Da considerare anche il rischio di locali dissesti tra alta Lombardia e alto Piemonte. Torniamo a rilevare il gran caldo che continuerà a fare su tutta Italia, meno al Nord rispetto al resto del Paese, di più al Sud, con temperature massime in pianura spesso tra +32 e +37°C, ma punte di +39/+40 e persino +42/+43°C in Sicilia.