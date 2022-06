Previsioni Meteo, FOCUS sulla potente fiammata nordafricana della prossima settimana

MeteoWeb

In queste ultime ore si stanno toccando punte roventi di temperatura soprattutto sulle regioni meridionali. In particolare la Sicilia ha fatto registrare ieri una punta di +42°C a Enna con replica quest’oggi a Caltagirone nel Catanese. Altri valori diffusi sui +40/+41°C sull’isola e ricorrenti tra +35/+37/+38°C sui settori pianeggianti peninsulari. Per il fine settimana è attesa leggermente in attenuazione l’onda rovente, benchè sempre con super-caldo persistente, ma l’illusione di un’aria più respirabile durerà poco.

Infatti, i modelli matematici confermano l’allungo verso Nord di un nuovo possente promontorio del fronte sub-tropicale in direzione del Mediterraneo centrale già a stretto giro, ossia per la prima parte della prossima settimana e, quindi, per gli ultimi 3-4 giorni del mese. Responsabile della nuova​ onda rovente di matrice sub-sahariana algerina sarà una ennesima verticalizzazione del ramo instabile Nord-oceanico verso i settore iberici. I ricorrenti cavi depressionari verso quella parte occidentale europea, ma con azione ondulata riflessa fino all’entroterra marocchino, esacerbano ancora di più il promontorio nordafricano verso i settori centrali del Mediterraneo, incentivando l’onda calda sull’Italia. Dunque, da lunedì 27 e poi per gran parte della prossima settimana, almeno fino a mercoledì 29/ giovedì 30, prepariamoci ad un’altra, intensa ondata di calore con buona probabilità ancora più potente di quella di questi questi giorni e di queste ore. Come visibile dalla mappa termica interna, l’anomalia positiva potrebbe spingersi fino a 8/10 gradi sulle regioni centro meridionali, con valori massimi sui +35/+37°C in pianura al Nord, +38/+39°C al Centro e +40/+41°C in Sardegna; possibili valori estremi fino a +42/+44°C sulle aree interne meridionali e in Sicilia. Nel frattempo da rilevare ancora possibili infiltrazioni di aria più umida verso alcune regioni settentrionali con opportunità per altri temporali, soprattutto sui settori alpini e prealpini centro-occidentali, localmente verso anche alcune aree di pianura più alte. Maggiori dettagli sull’ennesima onda rovente di fine mese nei nostri quotidiani aggiornamenti.