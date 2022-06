Previsioni Meteo Weekend: alta pressione e caldo torrido nel fine settimana

MeteoWeb

I modelli matematici confermano una evoluzione anormalmente calda per tutto il corso della settimana. Il promontorio anticiclonico nordafricano, sebbene possa subire lievi fluttuazioni, rimarrà sostanzialmente semi-stazionario in corrispondenza del Mediterraneo centrale e dell’Italia, concedendo poca discontinuità all’onda rovente nordafricana. A dire il vero, qualche illusione di minore calura potrà aversi intorno a venerdì/sabato, quando potrà esserci una temporanea defaillance del promontorio anticiclonico con maggiore penetrazione di correnti un po’ più miti atlantiche in grado di portare un po’ più nubi e anche temporali su alcune aree del Nord e, al tempo stesso, in grado di mitigare leggermente la calura anche sul resto del territorio. Tuttavia, i valori massimi rimarranno decisamente sopra la media, specie al Sud e sulla Sicilia, solo un po’ più respirabili al Centro Nord e in Sardegna.

Dunque, prospettive per un inizio weekend, giornata di sabato 25, più tollerabile in termini di calura, ma anche più umidità per la maggiore interferenza di un flusso leggermente più umido sud-occidentale e, quindi, afa in aumento, anche con più nubi irregolari sparse qua e là e qualche temporale tra la Liguria di Levante, i rilievi emiliano-toscani e le Alpi. Per domenica 26, potrebbe esserci una maggiore incisività nel flusso umido iberico verso le Alpi centro-occidentali, anche sulle pianure piemontesi più prossime ai rilievi alpini, con possibile intensificazione dell’attività temporalesca e fenomeni anche localmente forti su Alpi. Poche novità sul resto del paese con tanto sole e caldo, probabilmente caldo nuovamente in aumento, soprattutto al Centro Sud, con punte fino a +41/+42 gradi sulla Sicilia e +38/+39, magari fino a +40°C sul resto delle aree meridionali peninsulari. Temperature calde anche sul resto del paese, mediamente comprese fra +31 e +37°C. Ulteriori dettagli sul possibile tempo per il fine settimana nei nostri quotidiani aggiornamenti.