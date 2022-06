Previsioni Meteo: in arrivo giornate roventi per l’Italia

MeteoWeb

E’ imminente sull’Italia l’arrivo dell’annunciata super-onda di calore proveniente direttamente dai settori sub-sahariani algerini. Si stanno già avvertendo i prodromi dell’onda calda in questi ultimi giorni, con temperature diffuse sui +35/+36°C sulle pianure da Nord a Sud​, ma già punte ricorrenti di +37/+38°C, persino anche sulla pianure settentrionali, soprattutto quelle emiliano-romagnole, e in Sardegna. Ma la colonnina di mercurio è destinata a schizzare decisamente ancora più in alto nei prossimi giorni e di più tra mercoledì e giovedì.

Secondo i parametri modellistici, infatti, sarebbero queste le due giornate più roventi della serie, anche se continuerebbe a fare tanto caldo un po’ per tutta la settimana, stando agli ultimissimi dati elaborati. Le aree più incandescenti dovrebbero essere quelle meridionali e insulari, soprattutto il Foggiano, localmente il Materano, in Lucania, e naturalmente le aree interne delle due isole maggiori. Su questi settori, tra mercoledì e giovedì prossimi, potrebbero essere raggiunte punte massime di +40/+41°C, ma anche localmente di +42/+43°C, in particolare sul Foggiano e in Sardegna. Farebbe tanto caldo anche sulle pianure centrali del Nord, diffusamente sui +37/+38°C e persino +39°C, questi fino alle pianure dell’Emilia Romagna. Maggiori dettagli sulla imminente ondata di calore verso l’Italia nei nostri quotidiani aggiornamenti.