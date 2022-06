Meteo Lombardia: domani previsti temporali diffusi

MeteoWeb

“Il Nord Italia è interessato da correnti sudoccidentali calde di origine Africana, a tratti più umide ed instabili per l’effetto di una saccatura che staziona sul vicino Atlantico: oggi molto caldo e prevalentemente soleggiato, con possibili rovesci sui rilievi. Domani temporali diffusi sulla regione, localmente forti, con momentanea attenuazione delle condizioni di afa, ma da giovedì nuovamente stabile e prevalentemente soleggiato in pianura, con marcato disagio da calore. Sui rilievi nuvolosità più variabile con isolati piovaschi pomeridiani, localmente temporaleschi venerdì“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani poco nuvoloso o velato in pianura, maggiori addensamenti sui rilievi; nella giornata aumento irregolare della nuvolosità su tutta la regione.

Precipitazioni: rovesci o temporali isolati sui rilievi possibili già dalla mattina, al pomeriggio sono probabili temporali diffusi su Prealpi e pianura, localmente di forte intensità, più isolati altrove.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime tra 20°C e 22°C, massime tra 30°C e 33°C, con temperature in calo in serata.

Zero termico: in abbassamento nella giornata, attorno a 3800 metri in serata.

Venti: in pianura di direzione molto variabile, in genere moderati ma con temporanei rinforzi, in rotazione da est a ovest nella giornata. In montagna moderati dai quadranti meridionali in rinforzo al pomeriggio fino a localmente forti, poi in attenuazione in serata.

Altri fenomeni: condizioni di afa in attenuazione nella giornata.