Previsioni Meteo Lombardia: oggi fase instabile, temporali diffusi e intensi

MeteoWeb

“Una saccatura a piccola lunghezza d’onda farà il suo ingresso sulla regione nella giornata martedì, determinando una veloce ma incisiva fase instabile, associata a temporali diffusi, localmente anche molto intensi. Mercoledì condizioni meteorologiche in rapido miglioramento con la temporanea rotazione del flusso da nord-ovest. Giovedì e venerdì va approfondendosi una saccatura sull’Europa Occidentale, che richiama aria calda e umida da sud-ovest sulla Lombardia. Tra giovedì sera e venerdì, un fronte freddo transita sulle Alpi determinando rovesci e temporali sparsi sui rilievi e, localmente, sulle alte pianure“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani nuvoloso o irregolarmente nuvoloso al mattino con tendenza ad ampie schiarite sulle pianura nel corso della giornata. Residua nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini.

Precipitazioni: residui rovesci fino al primo mattino sui settori orientali; nella giornata possibili isolati rovesci o locali temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie. In pianura minime tra 17 e 20°C, massime tra 29 e 31°C.

Zero termico: in risalita fino a circa 4100 metri.

Venti: deboli di direzione variabile o a regime di brezza.