Previsioni Meteo: miglioramento del tempo nel weekend 11-12 giugno

La fase instabile che si esplicherà essenzialmente nelle prossime 48/60 ore e che comporterà uno squarcio autunnale sull’Italia, andrebbe progressivamente attenuandosi nel fine settimana. Il cavo depressionario nordeuropeo, infatti, si trasferirebbe progressivamente verso l’Est Europa mentre, al suo seguito, andrebbe gradualmente avanzando una moderata alta pressione da Ovest. Il tempo tornerebbe a essere stabile sulla gran parte del territorio, tuttavia resisterebbero un po’ di fastidi, essenzialmente in forma di annuvolamenti e deboli precipitazioni residue, localizzate, e in termini anche di ventilazione, questa magari più consistente su diverse regioni.

Più nel dettaglio, nella giornata di sabato ci sarebbero ancora addensamenti sul Centro Sud Appennino, sulla Calabria e sul Nordest della Sicilia con fenomeni piuttosto localizzati e scarsi, più ampiamente soleggiato sul resto dei settori. Per domenica, nubi irregolari soprattutto pomeridiane potrebbero riguardare i settori alpini e prealpini, anche qui con qualche rovescio sparso, ancora occasionalmente i rilievi estremi meridionali, soprattutto della Calabria e qualcuno della Sicilia nord-orientale, essenzialmente del Messinese, ma con fenomeni davvero isolati e non particolarmente rilevanti. Sul resto del paese, entrambe le giornate del weekend trascorrerebbero all’insegna di un più ampio soleggiamento. Da evidenziare, però, una sostenuta ventilazione settentrionale, soprattutto sulle regioni del medio-basso Adriatico, ma un po’ su tutto il Centro sud e sui relativi bacini, con venti localmente anche forti, di più nella giornata di sabato, con mari molto mossi o agitati, in particolare l’Adriatico centro-meridionale e lo Jonio. Le temperature sarebbero in lieve, generale ripresa, un po’ più sensibile sul medio-alto Tirreno e al Nord, meno apprezzabile sul medio-basso Adriatico e al Sud, qui con valori intorno alle medie del periodo o ancora un po’ inferiori; valori nella norma o di nuovo leggermente sopra norma sul medio-alto Tirreno e al Nord.