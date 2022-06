Previsioni Meteo: oggi forti temporali al Nord, rischio fenomeni violenti e grandinate nel pomeriggio

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, l’instabilità è andata intensificandosi nel corso della notte su diverse regioni settentrionali. Colpiti da temporali anche forti in particolare il Lecchese, anche il Bresciano e il Bergamasco settentrionali e poi l’Alto Adige con locali fenomeni violenti, allagamenti lampo e anche dissesti del territorio. Rovesci e temporali irregolari hanno riguardato anche diffusamente il resto della Lombardia, i settori prealpini veneti, localmente il Sud-est Piemonte e l’alto Friuli. Per oggi il maltempo temporalesco continuerà sulle regioni del Nord, soprattutto sulle aree centro-orientali e alpine, poche variazioni sul resto del paese dove continua a prevalere l’alta pressione con tempo più asciutto e più ampiamente soleggiato, salvo addensamenti localizzati.

Più in dettaglio, nel corso della mattinata odierna rovesci e locali temporali riguarderanno localmente l’alto Piemonte, soprattutto il Verbano, poi l’alta Lombardia, specie area Varesotto, Comasco, verso il Lecchese, e altri rovesci e temporali sparsi sul Veneto centrale e settentrionale, sul Friuli, localmente sul Trentino-Alto Adige. Meglio altrove con sole prevalente, anche sul resto del Nord, salvo qui un po’ di nubi irregolari in più. Nelle ore pomeridiane, rovesci e temporali tra il Nordest e il Sudest Lombardia, il Trentino-Alto Adige, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e diffusi anche sull’Emilia-Romagna con possibili fenomeni localmente forti o violenti con rischio grandinate per colpi di vento intensi. Nella mappa precipitazioni interna abbiamo allegato le aree più interessate da fenomeni, quelle colorate a scala di blu, naturalmente quelle con rischio fenomeni più violenti verso il blu più scuro. Allerta tra il Lecchese, il Nord Bergamasco, il Nord Bresciano, il Sud Sondriese e Verso il Trentino occidentale poi sul veneto in giornata, per fenomeni violenti con rischio grandinate e allagamenti lampo. Fenomeni forti possibili localmente un po’ su tutte le aree Colorate, sebbene incidenza più localizzate su quelle in blu più tenue.

Sul resto dell’Italia continuerà il tempo asciutto e in prevalenza soleggiato salvo una tendenza a un po’ più di nubi irregolari sui versanti adriatici, soprattutto nel corso del secondo pomeriggio e di più verso sera, con qualche addensamento sulla Puglia, qui non è escluso associato anche a occasionali fenomeni localizzati tra il Gargano, il Foggiano e il Barese in serata. Le temperature saranno in lieve, generale calo nella giornata odierna, sempre calde, ma meno roventi con punte massime fino a +37°C in Sicilia, altrove mediamente comprese tra +28 e +33°C sulle pianure interne, meno sulle coste; qualche punta verso +35/+36°C sui settori interni pianeggianti del Sud peninsulare, specie tra Puglia, Lucania localmente in Calabria. Infine i venti, in rinforzo dai quadranti occidentali o nord-occidentali sui bacini tirrenici, di più sui Mari e sui Canali delle isole maggiori, qui localmente anche moderati o forti con mari molto mossi; venti forti occidentali sul Mare di Corsica settentrionale con Mare agitato, venti moderati con rinforzi occidentali o nord-occidentali settori appenninici, da Nord o da Nord Ovest sulla Calabria, localmente sulla Sicilia.