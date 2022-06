Previsioni Meteo: insistente flusso super-caldo nord-africano, oggi punte di +41°C

MeteoWeb

La circolazione sul Mediterraneo centrale è caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico nordafricano con asse direzionato proprio verso l’Italia. Si tratta di un’alta pressione a cuore molto caldo di diretta estrazione sub-sahariana algerina incentivata nella portata calda dalla spinta dinamica inflitta da un cavo depressionario in affondo verso la Penisola iberica e fino ai settori nordoccidentali marocchini. Nonostante i valori di pressione piuttosto elevati soprattutto alle quote medio-alte atmosferiche, l’azione piuttosto vicina dell’onda instabile atlantica, induce comunque, lungo l’ascendente depressionario e in corrispondenza del bordo settentrionale del promontorio anticiclonico, l’afflusso di correnti più umide oceaniche che stanno determinando una nuvolosità irregolare su diversi settori.

In queste ore mattutina, in particolare, nubi irregolari sono presenti su alcune aree del Centro, segnatamente tra il Sud della Toscana, il Centro Nord del Lazio, l’Umbria, localmente verso il Nord Abruzzo e le Marche, ma si tratta in buona parte di nubi medio-alte sostanzialmente innocue, al più in grado di determinare una locale copertura del cielo. Nubi irregolari basse sul Piemonte occidentale, anche qui con copertura del cielo e altre nubi alte sparse al Nord, ma queste solo in grado di determinare velature innocue. Nuvolosità irregolare, inoltre, tra alcune aree della Campania interna e il Centro Nord della Puglia, localmente anche sulla Sardegna, ma ovunque nubi perlopiù innocue. Sole prevalente sul resto dell’Italia. Pochi cambiamenti anche per il resto della giornata, con tempo in prevalenza asciutto e anche ampiamente soleggiato salvo consuete nubi irregolari al Centro, localmente sul Nord della Sardegna e sulle regioni settentrionali, qui più intense sulle aree alpine tra Valle d’Aosta e alto Piemonte ancora su quelle alpine di Nordest, tra Alto Adige, alto Veneto e Nord Friuli, con possibilità di locali rovesci o temporali su questi settori.

Sole dominante sul resto della Sardegna, sulla Sicilia e sul resto del sud. Circa le temperature, da rilevare ancora un leggero, generale aumento nella giornata odierna, con massime diffusamente comprese in pianura tra +30 e +35°C, valori ricorrenti di +36/+37/+38°C soprattutto sulle aree pianeggianti centro-meridionali, fino a punte di +39/+40°C al Sud e in Sicilia o persino +41°C sulle aree interne della Sardegna. Venti moderati con rinforzi da Nordovest sul basso Adriatico, sul Golfo di Taranto e sullo Jonio centro-orientale; venti moderati o forti meridionali o sudorientali sul Canale di Sicilia l’argo e sul basso Tirreno largo, moderati con rinforzi da Sud-est anche sul medio-alto Tirreno in mare, soprattutto intorno al settore insulare Toscano, da Nord Est sul Golfo ligure orientale, con mari tutti mossi o molto mossi su questi bacini. Venti moderati con rinforzi meridionali verso le coste dell’alto Adriatico, moderati con rinforzi settentrionali sullo Jonio orientale, localmente sulla Calabria ionica centro-meridionale, con bacini mediamente mossi o molto mossi; venti deboli o moderati da direzione variabile altrove, con mari generalmente poco mossi o mossi.