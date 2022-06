Previsioni Meteo, oggi temporali al Nord: rischio fenomeni violenti, accumuli fino a 100/150 mm

MeteoWeb

Giornata temporalesca quella odierna su gran parte del Nord. In un contesto anticiclonico dichiarato e anche molto caldo è riuscito a infiltrarsi un ramo instabile nordatlantico in grado di incidere su buona parte delle regioni settentrionali. In prossimità del suolo, anzi, si è scavata anche una blanda depressione tra la Sardegna e il medio-alto Tirreno, la quale sta apportando una diffusa nuvolosità anche su Toscana e sul Nord Appennino, anche qui con una certa copertura nuvolosa e addensamenti talora associati a deboli piogge sparse.

L’azione instabile non riguarderà il resto del Centro, le regioni meridionali e la Sicilia, dove continuerà il bel tempo soleggiato e stabile, all’insegna del anticiclone nord-africano e soprattutto all’insegna del gran caldo, spesso torrido.

Più nel dettaglio, la mattinata già vede molte nubi con temporali anche forti sul Piemonte, specie settentrionale, occidentale e di Sudest; temporali forti anche sulla Valle d’Aosta, verso la Liguria centrale e l’alta Lombardia, Val Chiavenna. Molte nubi con piogge e rovesci sparsi sulla Sardegna, sulla Toscana, soprattutto occidentale, e piogge e rovesci sparsi fino all’Emilia Romagna, Bolognese, occasionali sul Veneto interno, Vicentino. Meglio con più sole al Nord Est, nubi sul resto del Nord e irregolari tra Umbria e Marche, ma asciutto; sole prevalente e già tanto caldo al Centro Sud, salvo un po’ più di nubi irregolari tra la Calabria, la Lucania e la Puglia centrale.

Per il pomeriggio e la sera, intensificazione dell’attività temporalesca tra il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, anche l’Emilia e poi verso il Veneto e il Friuli. Attenzione a possibili fenomeni forti o violenti soprattutto tra Piemonte, Liguria, Lombardia con rischio di allagamenti lampo, grandinate e colpi di vento intensi. In particolare sull’alto Piemonte, settore Ossola, Nord Vercellese, magari anche Nord Novarese e area Nord Biellese, possibili accumuli fino a 100/150 mm entro la notte prossima con rischio di locali dissesti, ma rischio di fenomeni violenti con allagamenti lampo e grandinate su diverse aree del Nordovest. Persisteranno sole e caldo torrido al Centro Sud, dove le temperature massime continueranno a porsi abbondantemente sopra le medie tipiche del periodo, con punte di +39/+40/+41°C anche al Centro, fino a +42/+43°C tra il Sud peninsulare e la Sicilia. Temperature in calo, invece, al Nord, su Toscana e su Sardegna per la presenza di più nubi e precipitazioni. Infine, uno sguardo ai venti, attesi moderati con rinforzi meridionali sul meteo-basso Tirreno largo, localmente sul Lazio, sulla Toscana, sul Nord Appennino; venti moderati o forti da Ovest/Nord-Ovest sui bacini intorno alla Sardegna, moderati con rinforzi da Sud-Ovest sullo Ionio occidentale e da su Sud-Est sull’alto Adriatico; moderati o forti da Nord/Nordest sul Golfo Ligure orientale verso i settori centrali del Golfo nel tardo pomeriggio.