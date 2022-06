Previsioni Meteo: rimonta anticiclonica nel weekend

MeteoWeb

Deciso miglioramento del tempo nel corso di questo fine settimana all’insegna dell’anticiclone crescente dai quadranti occidentali europei. Il vortice depressionario è oramai evoluto verso la Grecia con conseguente cessazione dell’instabilità su gran parte delle nostre regioni, salvo ultimi strascichi sull’estremo Sud. Di pari passo all’allontanamento del vortice verso il Sudest Europa, l’anticiclone atlantico repentinamente conquisterà spazi verso i settori centrali del nostro bacino, concedendo un weekend decisamente soleggiato.

Tuttavia, pur in presenza di stabilità pressoché ovunque, non mancheranno locali disturbi.

Sia per sabato che per domenica, i cieli si presenteranno in prevalenza sereni. Un po’ di nubi irregolari potranno riguardare soltanto i rilievi dell’estremo Sud, di più nella giornata di sabato, mentre in quella di domenica nubi irregolari andranno sviluppandosi lungo i settori Alpini, soprattutto quelli di confine, ma su entrambe le aree senza altre conseguenze degne di nota. Poche nubi sparse possibili anche al Nordest e sul basso Tirreno, tra Calabria tirrenica e Nord Sicilia, su questi settori magari più di tipo basso di marittimo, maggiormente presenti nelle ore mattutine, ma poi in buona parte in dissolvimento. Il fenomeno un po’ più rilevante per entrambe le giornate del fine settimana sarà, invece, il vento che continuerà a soffiare dai quadranti settentrionali un po’ su tutto il Centro- Sud e di più sui bacini, specie sul medio basso Adriatico e sullo Ionio. La ventilazione settentrionale contribuirà a mantenere le temperature ancora miti sul medio basso Adriatico e sulle regioni meridionali; i valori, invece, tenderanno ad aumentare al Nord e sulle regioni tirreniche centro settentrionali dove tornando a toccare punta estive, fino a +33/+34°C soprattutto domenica su alcune pianure tirreniche centrali; temperature massime mediamente comprese tra +24 e +30°C altrove, localmente qualche punta superiore.