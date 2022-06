Previsioni Meteo: possibile rottura della calura estiva nella prima metà di luglio

MeteoWeb

Dall’analisi sul lungo termine traspare nelle simulazioni matematiche una possibile fase di rottura più seria del trend super-caldo estivo. Fatta eccezione per le regioni settentrionali, dove già nell’immediato sarà possibile un passaggio instabile significativo, per le aree centro meridionali e, quindi, per la maggior parte del paese, non si intravedono cambiamenti importanti, soprattutto rispetto alla possibilità di piogge, almeno fino al 4/5 luglio, benché in termini termici possa esserci qualche temporaneo calo. Proprio a partire da quelle date, invece, la circolazione di massima sembrerebbe predisporsi per una possibile fase, magari anche della durata di alcuni giorni, all’insegna di una minore invadenza anticiclonica e, invece, di possibili infiltrazioni più fresche e anche più instabili settentrionali.

Alla luce degli ultimi dati, dunque, la seconda settimana di luglio sembrerebbe predisporsi come quella della “rottura” del trend super caldo estivo in linea generale sul territorio, con azioni più fresche e instabili nord-europee. La configurazione barica attesa per quella fase sarebbe alla stregua di quella rappresentata nell’immagine in evidenza, con massimi pressori decentrati più verso i settori occidentali europei e del nostro bacino e, ​di converso, ricorrenti infiltrazioni di aria più fresca e anche moderatamente instabile di matrice settentrionale, infiltrazioni legate a una circolazione più vasta depressionaria con perno sui settori baltici e scandinavi. Dunque, prospettive innanzitutto di ridimensionamento termico piuttosto significativo, con valori che rientrerebbero verso le medie stagionali, e maggiori opportunità per temporali, in particolare sulle regioni del Nord, ma diffusamente anche lungo quelle appenniniche e adriatiche, almeno stando ai dati attuali. Naturalmente da qui a 10 giorni circa possono cambiare ancora diverse disposizioni e magari le opportunità per piogge potrebbero estendersi a buona parte della penisola. Maggiori dettagli su questa possibile rottura della calura estiva nel corso della seconda settimana di luglio, nei nostri periodici aggiornamenti sul medio lungo termine