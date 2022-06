Previsioni Meteo: la tendenza per il prosieguo di giugno

MeteoWeb

Evidenziamo in questa sede la possibile evoluzione del tempo per il prosieguo del mese di giugno sulla base dei dati mensili proposti dal modello europeo ECMWF. Abbiamo già prospettato una crescente affermazione dell’alta pressione da Ovest, peraltro già in corso con sole dominante sull’Italia e temperature che si stanno spingendo nuovamente verso i +34/+35°C al Centro Nord e con punte in Sardegna di +36°C. Per il corso di questa settimana e, quindi, per il resto della seconda decade, l’alta pressione dovrebbe continuare a prevalere, arrecando diffusa stabilità e temperature in nuovo in apprezzabile aumento, con valori che potrebbero raggiungere anche i +37/+38°C in pianura, in particolare sulle aree tirreniche e sulla Sardegna, +35/+36°C anche sulle pianure del Nord. Benché valori nuovamente sopra media e di nuovo significativamente caldi, non dovrebbero, tuttavia, raggiungere quelli eccezionalmente caldi, over 40°C, registrati nella prima parte del mese.

Per di più, la stabilità non dovrebbe essere assoluta. Infatti, il “core” dell’alta pressione, per il resto della seconda decade, dovrebbe porsi più a Ovest, verso l’Ovest Mediterraneo, la Francia, mentre in corrispondenza dell’Italia dovrebbe agire il bordo più orientale dell’alta pressione (evoluzione barica immagine interna), con tendenza, soprattutto da metà mese e per qualche giorno a seguire, a possibili infiltrazioni di aria più mite settentrionale, responsabili di locali rovesci su Alpi e Prealpi, localmente anche sul Centro Sud Appennino. A seguire, per la terza decade del mese, si conferma una possibile progressiva incidenza di un flusso instabile nord-europeo verso i comparti occidentali del nostro bacino con insorgenza di correnti più umide da Sud e fase più temporalesca per le regioni settentrionali e per il Nord Appennino (immagine barica interna); fenomeni meno probabili o comunque più localizzi al Centro Sud. In sintesi, un prosieguo di giugno certamente a impronta nuovamente più estiva e anche con caldo sopra media, ma non dovrebbe essere eccezionale; prospettive, poi, per una terza decade tendenzialmente più temporalesca per il Nord. Maggiori dettagli sul possibile tempo di massima per il resto del mese, nei nostri successivi aggiornamenti.