Previsioni Meteo: la tendenza per la prima settimana di luglio

Sono disponibili nuovi aggiornamenti circa la possibile tendenza del tempo per gli inizi di luglio 2022. Già in nostri precedenti editoriali sul lungo periodo avevamo evidenziato la possibilità che la prima parte del mese estivo per eccellenza potesse sostanzialmente essere caratterizzata da un’alta pressione non particolarmente pimpante, pur tuttavia presente, e nel contempo dall’azione di un flusso umido nord-europeo abbastanza incisivo verso le regioni centrali del continente e in misura relativa anche verso parte del Mediterraneo centro-settentrionale. Gli ultimissimi aggiornamenti modellistici sul lungo periodo confermano questa tendenza, con prospettive di azioni anticicloniche moderate essenzialmente circoscritte ai settori centro-meridionali europei e alle aree Mediterranee; ancora una volta nelle proiezioni long range, non si ravvisano promontori anticiclonici particolarmente strutturati e tali da garantire stabilità assoluta né un andamento termico particolarmente sopra le righe.

L’evoluzione barica media attesa per la prima settimana di luglio, ma probabilmente anche per alcuni giorni successivi, potrebbe essere sulla falsariga di quella rappresentata nell’immagine in evidenza con una circolazione di tipo zonale, che vedrebbe un’area mediamente depressionaria sul Centro Nord Europa e un’altra moderatamente anticiclonica sui settori meridionali. In questo contesto, le regioni italiane potrebbero vedere un tempo a due facce: sulle aree del Nord, potrebbe agire con più frequenza un flusso umido oceanico con maggior rischio di instabilità e temporali, soprattutto diurni, naturalmente più intensi e ricorrenti sui settori Alpini e prealpini, ma abbastanza frequenti anche sulle aree pianeggianti; sui settori centro-meridionali, l’alta pressione potrebbe essere più presente, tuttavia non particolarmente robusta, tant’è che rovesci e temporali, specie convettivi, potrebbero riguardare ripetutamente anche i settori centrali, soprattutto appenninici e orientali, fino alle aree interne campane, del Nord della Puglia e del Nord della Lucania. Probabilmente tempo migliore soltanto sul medio basso Tirreno, specie coste, sul resto del Sud e sulle due Isole maggiori, così come rappresentato nell’anomalia precipitazioni attesa per la prima settimana di luglio nel dettaglio a sinistra dell’immagine interna. Cerca il quadro termico, potrebbero esserci temperature moderatamente sopra la media al Sud, ma senza particolari eccessi, leggermente sopra la media al Centro, temperature nella media al Nord. Maggiori dettagli sulla possibile evoluzione del tempo nella prima parte di luglio, nei nostri periodici aggiornamenti.