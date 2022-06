Previsioni Meteo, torna l’Anticiclone africano ma stavolta il grande caldo colpirà solo il Centro/Nord

MeteoWeb

L’Anticiclone Africano torna a dominare lo scenario meteorologico nell’area Euro-Mediterranea dopo la parentesi fredda e perturbata dei giorni scorsi: già oggi le temperature stanno aumentando in Italia, soprattutto al Centro/Nord dove la colonnina di mercurio ha raggiunto +32°C a Roma, Torino, Firenze, Pavia, Grosseto e Aosta, +31°C a Milano, Verona, Padova, Brescia, Asti, Cremona, Mantova e Bolzano. Fa invece ancora un po’ più fresco al Sud dove il clima è gradevole con temperature massime ferme sotto i +27°C sulle coste siciliane, calabresi, pugliesi e addirittura sotto i +26°C tra Marche, Abruzzo e Molise.

L’Anticiclone africano sta invece già infuocando il Mediterraneo occidentale, e in modo particolare la Spagna dove la temperatura odierna ha raggiunto +39°C a Siviglia, +38°C a Cordova, +37°C a Madrid, +36°C a Valencia. Super caldo anche nel sud della Francia, dove l’Occitania vive una giornata di fuoco con +35°C a Nimes e +34°C a Marsiglia, +33°C a Tolosa. Nei prossimi giorni l’Anticiclone si estenderà gradualmente sempre più verso est, inglobando anche l’Italia, ma stavolta senza sfondare al Sud: farà caldo al Nord, in modo particolare al Nord/Ovest, e anche nelle Regioni centrali tirreniche e in Sardegna; al contrario, il medio-basso Adriatico e il Sud rimarranno più freschi grazie a spifferi d’aria fresca proveniente dai Balcani.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: