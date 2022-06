Previsioni Meteo Veneto: piogge diffuse sulle zone montane e pedemontane

MeteoWeb

“Tra martedì 28 pomeriggio e il primo pomeriggio di mercoledì 29 il transito di un impulso perturbato porterà delle precipitazioni (più diffuse sulle zone montane e pedemontane, meno probabili sulla fascia costiera) anche con rovesci e temporali sparsi, con probabile fase più intensa tra la serata di martedì e il primo mattino di mercoledì. Saranno possibili fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche, grandinate); possibili inoltre quantitativi di pioggia anche consistenti sulle zone montane e pedemontane“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa nei prossimi giorni. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Il transito da sud-ovest di una moderata perturbazione provoca sul Veneto una pausa di variabilità e piogge più probabili sulle zone montane e pedemontane a cavallo tra martedì e mercoledì, quando inoltre per le temperature è attesa una temporanea moderata flessione dopo il clima decisamente caldo di questi giorni; in seguito la circolazione rimane lievemente ciclonica per effetto di un’ampia saccatura prevista sull’Europa nord-occidentale che sulla nostra regione richiama correnti calde e un po’ umide, modeste e dunque tali da permettere il ritorno di prevalenti spazi di sereno almeno in pianura, con temperature in ripresa fino a valori ancora ben sopra la norma“.

Oggi cielo in prevalenza nuvoloso a parte locali parziali schiarite, con clima ancora decisamente caldo malgrado almeno localmente sia attesa una leggera diminuzione delle temperature diurne; piogge a crescente carattere di rovescio o temporale in genere da locali a sparse, più probabili e diffuse dal tardo pomeriggio in poi sulle zone montane e pedemontane.

Domani tempo variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi che saranno più frequenti sulle zone pianeggianti fino alle ore centrali e su quelle montane un po’ anche in seguito.

Precipitazioni: Piogge da sparse a locali anche a carattere di rovescio o temporale, tendenti a cessare specie verso sera a partire da bassa pianura e costa; probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) su zone montane, fascia pedemontana e pianura nord-orientale, bassa (5-25%) sulla costa e medio-bassa (25-50%) altrove.

Temperature: Minime in lieve calo, salvo qualche leggera controtendenza nelle valli; massime in diminuzione, anche sensibile a nord-est.

Venti: In quota prevalentemente deboli dai quadranti occidentali, salvo temporanei moderati rinforzi da quelli meridionali nella notte entrante; altrove in genere deboli con direzione variabile, a parte qualche temporaneo moderato rinforzo dai quadranti orientali più che altro sulle zone costiere nelle primissime ore e nel pomeriggio.

Mare: Sottocosta, da poco mosso a quasi calmo; al largo, da mosso a poco mosso.

Giovedì 30 in pianura cielo da sereno a poco nuvoloso salvo locali modesti addensamenti di carattere temporaneo più probabili sull’entroterra, in montagna leggera variabilità con spazi di sereno anche ampi nelle ore più fresche e nubi sparse in giornata.

Precipitazioni: Possibili locali piovaschi nelle ore diurne con probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti, bassa (5-25%) sulle Prealpi e nulla o molto bassa (0-5%) in pianura.

Temperature: Le minime in montagna saranno perlopiù in contenuto calo, altrove subiranno contenute variazioni di carattere locale; massime in rialzo, salvo locale stazionarietà sulla costa.

Venti: In quota, da deboli a moderati sud-occidentali; nelle valli e su buona parte della fascia pedemontana, deboli con direzione variabile; altrove nelle prime ore deboli con direzione variabile, poi perlopiù dai quadranti orientali con intensità debole o a tratti moderata.

Mare: A tratti poco mosso, a tratti quasi calmo.

Venerdì 1 cielo in prevalenza poco nuvoloso con significativi spazi di sereno, ma anche addensamenti sparsi nel pomeriggio in montagna, associati specie sulle Dolomiti alla probabilità di qualche pioggia anche a carattere di rovescio o temporale; per le temperature minime prevarrà un leggero aumento salvo alcune leggere controtendenze su Prealpi e fascia pedemontana, le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Sabato 2 cielo in pianura sereno od al più localmente poco nuvoloso, in montagna da poco a parzialmente nuvoloso con ampi spazi di sereno nelle ore più fresche e addensamenti sparsi in quelle più calde specie sulle Dolomiti, in genere senza precipitazioni; per le temperature minime prevarrà un lieve calo, per le massime un contenuto aumento.