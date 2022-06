Previsioni Meteo: vortice in allontanamento verso la Grecia, ancora instabilità su alcune regioni

MeteoWeb

Il vortice perturbato Nord-Atlantico che ha interessato nelle ultime ore il Mediterraneo centrale e l’Italia e che sta continuando a interessare soprattutto le regioni del medio e basso Adriatico e meridionali, è in progressivo allontanamento verso la Grecia e il Sud est Europa. Nelle ultime 48 ore esso ha disseminato rovesci e temporali su buona parte del territorio italiano, localmente sulle aree centro orientali del Nord, diffusamente sul Centro Sud peninsulare, ma in forma più intensa sul Medio Adriatico, tra Marche e Abruzzo, sulla Campania, vocalmente sulla Puglia e sulla Calabria. Su diverse aree di queste regioni ci sono stati fenomeni anche importanti e violenti con allagamenti lampo e locali dissesti, per accumuli in qualche caso anche oltre i 100 mm complessivi.

L’azione depressionaria per le prossime ore è prevista affievolirsi progressivamente spostandosi il nucleo principale verso la Grecia e il Sudest Europa. Tuttavia sono attesi ancora locali addensamenti con rovesci e temporali sparsi sul Medio Adriatico, al sud e sui settori centro-orientali della Sicilia settentrionale, come evidenziato nella mappa interna fenomeni. Sul resto del paese, il tempo sarà in prevalenza asciutto e più ampiamente soleggiato, soprattutto sulla Sardegna, sul Medio Alto Tirreno e sui settori centro-orientali del Nord. Nubi diffuse e anche locale copertura sul medio-alto Adriatico, ma tempo progressivamente più asciutto e anche con locali schiarite. Le temperature sono calate su tutto il paese ponendosi anche un po’ sotto la media e con valori massimi non oltre +30/+31°C, essenzialmente sulle pianure settentrionali e su quelle interne sarde. Da evidenziare, infine, una ventilazione sostenuta settentrionale su tutti i settori e i bacini centro-meridionali, con venti anche forti da Nord/Nordovest sul Medio Adriatico e sul Mare di Sicilia, qui con Mari agitati; mari mossi o molto mossi sul resto dei bacini centro-meridionali, localmente agitati.