Previsioni Meteo: sole e caldo prevalenti nel weekend, temporali su alcune aree

MeteoWeb

Si conferma un fine settimana all’insegna del bel tempo e dell’ampio soleggiamento su gran parte del territorio italiano. L’alta pressione continuerà a essere dominante su tutti i settori, anzi il promontorio anticiclonico si orienterà in maniera ancora più diretta verso le aree italiane. Tuttavia, proprio la virata un po’ più verso Nordest dei massimi anticiclonici, indurrà lungo il bordo orientale e meridionale nell’altra pressione, una circolazione un po’ più fresca dai quadranti orientali che andrà a riguardare soprattutto le regioni del medio basso Adriatico, quelle relative appenniniche e anche le aree meridionali, apportando su questi settori un certo calo termico.

In termini di altri effetti non ci sarà un granché, nella sostanza il tempo continuerà a essere stabile e ampiamente soleggiato. Tuttavia, nella prima parte del fine settimana, quindi essenzialmente nella giornata di sabato 18, saranno presenti più nubi e locali temporali, in particolare sulla Calabria centro-meridionale, sulla Sicilia Orientale, localmente anche su Ovest Piemonte, quindi su Alpi e Prealpi marittime, su Alpi Cozie e localmente anche su alpi Graie meridionali, qui per azione instabile più di tipo convettivo. Ultimo rilievo, in un contesto di bel tempo di massima, una ventilazione settentrionale più sostenuta, soprattutto sul medio-basso Adriatico, sui settori relativi appenninici, sul Sud peninsulare, ma venti moderati con rinforzi anche sul medio basso Tirreno. Per domenica, asciutto e bello ovunque, sono previsti attenuarsi i venti sui settori e sui bacini citati, venti invece moderati o anche sostenuti orientali sul Canale di Sardegna e moderati con rinforzi da Sudest anche sul medio-alto Adriatico. Torneranno ad aumentare le temperature sul medio-basso Adriatico e al Sud.