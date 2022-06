Previsioni Meteo: alta pressione prevalente e tanto sole nel weekend 18-19 giugno

MeteoWeb

Il fine settimana prossimo si annuncia mediamente anticiclonico sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. L’alta pressione subtropicale che in questi giorni pone i massimi sui settori occidentali del continente, potrebbe subire una rotazione spostandosi con asse verso Est/Nordest e investendo in maniera più diretta le nostre regioni. Tuttavia, questa manovra potrebbe comportare un temporaneo affievolimento pressorio verso le regioni meridionali e di più verso quelle del basso Tirreno e ioniche con orientamento della circolazione dai quadranti settentrionali, specie nella prima parte del fine settimana, incremento anche della ventilazione da Nord e anche qualche temporale.

Più nel dettaglio, proprio nella giornata di sabato si potrebbero vedere, in un contesto di prevalente stabilità e di ampio soleggiamento, un po’ più di nubi sulla Calabria e sulla Sicilia Orientale, nubi associate a locali temporali, soprattutto pomeridiani. Sempre per la giornata di sabato potrebbe essere presente una più sostenuta ventilazione settentrionale soprattutto sul medio-basso Adriatico, sui mari centro-meridionale in genere, sul Sud Italia, localmente anche sull’Appennino centro-settentrionale. Bel tempo altrove e caldo. Per la giornata di domenica, invece, il bel tempo soleggiato e stabile riguarderebbe tutto il territorio, salvo un po’ più di nubi irregolari di tipo cumuliforme e da calura sui settori alpini, prealpini e localmente sulle aree appenniniche. Le temperature sarebbero sopra norma sulle regioni centro-settentrionali, soprattutto tirreniche, al Nord e sulla Sardegna, qui con punte anche verso i +36/+37°C se non anche oltre; temperature nella norma o anche temporaneamente sotto norma sabato sul medio-basso Adriatico e al Sud, per correnti più fresche settentrionali, poi anche qui in aumento nel corso di domenica.