Previsioni Meteo: weekend infuocato, punte fino a +41/+42°C

Abbiamo annunciato in precedenti nostri editoriali già di qualche giorno fa che questa sarebbe stata una settimana rovente per l’Italia a causa dell’intensificazione di un flusso di aria molto calda nordafricana. L’azione rovente subtropicale raggiungerà il Mediterraneo centrale in maniera piuttosto intensa, grazie a un affondo depressionario verso la Penisola iberica, il quale incentiverà la risalita di masse d’aria calda lungo l’ascendente depressionario che, a sua volta, combacerà proprio con i settori centrali del nostro bacino. Dunque, una delle configurazioni più efficaci affinché sulla nostra penisola arrivi il caldo intenso nordafricano, ossia promontorio subtropicale più affondo depressionario iberico a sollecitarne oltremodo le capacità roventi.

Già caldo crescente importante in questa prima parte di settimana con temperature che stanno già sfiorando i +40°C, ma caldo asfissiante giungerà soprattutto nella seconda parte della settimana e di più nel prossimo weekend. I giorni più caldi, infatti, saranno sabato 4 e domenica 5 giugno prossimi, quando su alcune nostre regioni, soprattutto centro-meridionali e di più su quelle insulari, arriveranno isoterme, alla quota di 1500 m circa, comprese tra +22/+23/+25°C. Si tratta di valori eccezionali anche in piena estate, quindi oltremodo eccezionali in queste battute finali della primavera astronomica. Scendendo ancora di quota naturalmente i valori saranno infuocati in prossimità del suolo, diffusamente tra +35/+38/+39°C su molte aree pianeggianti centro-meridionali, punte anche di +40°C e persino valori estremi fino a +41/+42°C, questi più probabili soprattutto sulle aree interne delle due isole maggiori. Piuttosto caldo anche sulle regioni settentrionali, tuttavia caldo un po’ più contenuto con le massime mediamente comprese tra +30 e +34°C. Nella fase super calda del fine settimana sono da annoverare anche locali temporali soprattutto pomeridiani, dovuti all’instabilità convettiva in prossimità dei rilievi alpini e prealpini e attivati dalla calura in eccesso proveniente dai bassi strati, oltre che da deboli infiltrazioni di aria più fresca in quota. Talora questi temporali potranno estendersi anche alle alte pianure di Piemonte e Lombardia e manifestarsi in forma localmente violenta con grandine. Maggiori dettagli sull’escalation calda attesa nel corso di questa settimana, nei nostri quotidiani aggiornamenti.