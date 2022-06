Diesel in rialzo, “tendenza preoccupante per i consumatori”

MeteoWeb

I prezzi del diesel sono in rialzo e negli ultimi giorni sono aumentati più velocemente dei prezzi del greggio e della benzina: “È una tendenza preoccupante per i consumatori perché segnala che, ancora una volta, il diesel si sta muovendo a un ritmo più rialzista rispetto a quello del mercato petrolifero nel suo complesso. Che lo abbia già fatto negli ultimi mesi è evidente nello spread benzina-diesel visto sui cartelli dei prezzi al di fuori dei punti vendita e ha una complessa serie di cause,” evidenzia John Kingston su FreightWaves, portale di notizie e analisi su mercati e trasporti. I numeri “suggeriscono che, sempre più, il problema del mercato non è solo la perdita di forniture di greggio russo, ma una perdita di capacità di raffinazione in tutto il mondo“, “aggravata dall’effettiva perdita di una certa capacità di raffinazione russa e dalla sua produzione come conseguenza di sanzioni formali e informali“.