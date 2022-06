Spazio: il 12 luglio le prime immagini del telescopio Webb

MeteoWeb

Conto alla rovescia per le prime immagini a colori e i dati spettroscopici del telescopio spaziale James Webb: la NASA, l’ESA e la CSA le divulgheranno martedì 12 luglio. Mostrate singolarmente, queste prime immagini catturate dal telescopio spaziale più grande e potente del mondo dimostreranno tutta la potenza di Webb, pronto per iniziare la sua missione per svelare l’universo dell’infrarosso.

Il telescopio spaziale James Webb è il più importante osservatorio scientifico spaziale del mondo. Webb indagherà sui misteri del nostro Sistema Solare, osserverà oltre mondi attorno ad altre stelle e sonderà le misteriose strutture e origini del nostro Universo e il posto che occupiamo al suo interno. La missione Webb è il frutto di una partnership internazionale tra la NASA, l’ESA e la CSA. Il telescopio è stato lanciato il 25 dicembre 2021 su un razzo Ariane 5 dallo spazioporto europeo nella Guyana francese.