Stanotte il primo lancio dell’anno per il razzo europeo Ariane 5

In programma tra le 23:03 ora italiana e le 00:43 il primo lancio del 2022 per il razzo europeo Ariane 5 che porterà in orbita geostazionaria, a circa 36mila km di altezza, 2 satelliti per le telecomunicazioni per un totale di quasi 11 tonnellate di peso. Il lancio avverrà dal Centro Spaziale europeo di Kourou, in Guyana Francese.

Si tratta del primo lancio di un Ariane 5 quest’anno dopo che nel dicembre scorso aveva messo in orbita con successo il telescopio Spaziale James Webb.

Stavolta a bordo del vettore ci saranno 2 satelliti per le telecomunicazioni: Measat-3d, realizzato in Europa da Airbus Defence and Space per un’azienda malese e che fornirà trasmissioni video fino a 8K alla regione pacifica-asiatica, e Gsat-24, dell’agenzia Spaziale indiana, per servizi di telecomunicazione.