Ue: via libera alla proroga del green pass per un anno

MeteoWeb

Parlamento e Consiglio europei hanno raggiunto l’accordo per l’estensione del Certificato digitale Covid dell’Ue: il green pass sarà prorogato di un anno a seguito della proposta della Commissione europea. L’estensione consentirà ai cittadini europei di continuare a utilizzare il loro certificato per viaggiare attraverso l’Ue oltre la data di scadenza iniziale del regolamento fissata al 30 giugno 2022. “Dall’inizio della pandemia di Covid-19, abbiamo visto la situazione evolversi costantemente, così come i nostri strumenti. Con oltre 1,8 miliardi di certificati rilasciati, due cose sono chiare: la situazione epidemiologica può cambiare rapidamente e il certificato Covid digitale dell’Ue è stato uno strumento chiave per aiutarci a superare le mutevoli ondate“. Questo il commento del commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders.

“Ci impegniamo a tornare alla libera circolazione illimitata e accogliamo con favore la decisione presa da alcuni Stati membri di revocare tutte le restrizioni di viaggio, compresa la presentazione di un certificato Covid. L’accordo di oggi ci aiuterà a continuare a facilitare viaggi liberi e sicuri, qualora un aumento delle infezioni renda necessario per gli Stati membri reintrodurre temporaneamente le restrizioni“, aggiunge Reynders.