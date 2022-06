La regione meno montuosa d’Italia: la Puglia vista dallo Spazio

MeteoWeb

Parte della Puglia, regione dell’Italia meridionale, è presente in questa immagine mozzafiato catturata dalla missione Copernicus Sentinel-2.

La Puglia, il tacco del Paese a forma di stivale, ha la costa più lunga di qualsiasi regione italiana continentale. Con una superficie di quasi 20.000 km quadrati, è la 7ª regione più grande d’Italia, e la sua costa, costellata da alcune delle spiagge sabbiose più belle d’Italia, si estende per circa 800 km. Con una popolazione di circa 4 milioni di abitanti, la Puglia confina a est con il Mar Adriatico e a ovest con il Mar Ionio.

La Puglia è la regione meno montuosa d’Italia, costituita da ampie pianure e basse colline. È sede di due parchi nazionali, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia e il Parco Nazionale del Gargano. L’area è una delle pianure più grandi e produttive d’Italia dove si produce una notevole quantità di vino e olio d’oliva.

Il capoluogo è Bari (non visibile nell’immagine), che è la più grande area urbana e metropolitana dell’Adriatico. Le città visibili nell’immagine includono Brindisi, facilmente identificabile come una delle principali città portuali della costa adriatica, e Lecce, un’espansione urbana a cavallo tra la costa adriatica e quella ionica. Lecce ha un grande centro storico che comprende la famosa Piazza del Duomo e molti edifici in stile barocco risalenti al XVI secolo, tra cui la Basilica di Santa Croce.

Un’altra storica cittadina balneare e portuale è Otranto, visibile a circa 40 km da Lecce sul mare Adriatico. In una giornata limpida, è possibile vedere l’Albania attraverso lo Stretto di Otranto.

Sulla costa ionica, in fondo all’immagine, è visibile la località balneare di Gallipoli. Il centro storico sorge su un isolotto collegato alla terraferma da un ponte del 17° secolo.

Oltre a fornire informazioni dettagliate sulla vegetazione terrestre, la missione Copernicus Sentinel-2 è progettata per svolgere un ruolo chiave nella mappatura delle differenze nella copertura del suolo per comprendere il paesaggio, mappare come viene utilizzato e monitorare i cambiamenti nel tempo.

Questa immagine, catturata il 19 gennaio 2022, è presente anche nel programma video Earth from Space dell’Agenzia Spaziale Europea.