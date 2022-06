Fonti intelligence USA: “Putin ha un cancro in stato avanzato”

MeteoWeb

Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. E’ quanto riportato su Newsweek, che cita l’intelligence americana, secondo la quale il presidente russo sarebbe anche scampato a un attentato a marzo. Gli 007 statunitensi sono preoccupati da un Putin sempre “più paranoico” che rende la guerra in Ucraina imprevedibile. Nel riferire le loro valutazioni a Newsweek, i funzionari americani mettono in guardia sul fatto che il crescente isolamento di Putin rende più difficile per l’intelligence fornire una valutazione accurata sullo stato di salute fisica e mentale di Putin.

“La sua presa sul potere è forte ma non più assoluta – afferma uno degli alti ufficiali dell’intelligence con accesso diretto ai rapporti riservati – Gli scontri all’interno del Cremlino non sono mai stati così intensi, tutti avvertono che la fine è vicina”.