Mistero in Australia: le rane stanno morendo di nuovo in massa

Lo scorso inverno, migliaia di rane sono state trovate morte o morenti in tutta l’Australia. Le rane venivano avvistate durante il giorno, sui sentieri, sulle autostrade e alle porte delle case, spesso sotto il sole cocente. Gli animali erano spesso magri, lenti e con macchie scure sul dorso o ventre rosso. Cercavano l’acqua nelle ciotole degli animali domestici o nelle piante in vaso e di solito morivano nel giro di poche ore. Un crollo delle popolazioni di rane potrebbe avere conseguenze molto reali, in particolare per le specie di rane già minacciate, e l’importanza di questi animali può anche avere un impatto su interi ecosistemi.

Per fortuna, le segnalazioni di rane morenti o morte sono rallentate con l’aumento delle temperature e alla fine dello scorso anno erano quasi cessate. Si sperava che l’orribile ondata di morti per le rane fosse una tantum ma ora si teme che stia succedendo di nuovo. Nelle ultime settimane, le segnalazioni sono riprese in tutta l’Australia.

Quante rane sono morte l’anno scorso?

Le foto delle rane morte o malate hanno iniziato a spuntare sui social network a maggio dello scorso anno. Inizialmente non era allarmante, poiché è molto probabile che le rane malate, vecchie o ferite muoiano in inverno poiché il loro sistema immunitario rallenta. Tuttavia, le segnalazioni sono aumentate alla fine di giugno e luglio, con ben 1.600 persone che hanno riferito di aver trovato migliaia di rane malate o morte. Anche se la maggior parte delle rane segnalate erano raganelle verdi (probabilmente perché questa specie tende a rimanere intorno alle case e per questo ad essere individuata di più), sono state segnalate più di 40 specie, comprese specie minacciate come la rana campana verde e dorata (Litoria aurea) e la rana barrata gigante (Mixophyes iteratus).

È probabile che il vero conteggio delle morti e l’elenco completo delle specie colpite siano di ordini di grandezza superiori.

Perché le rane stanno morendo?

Grazie all’aiuto dei cittadini, che su appello dei ricercatori hanno portato le rane malate alle cliniche veterinarie e congelato gli esemplari morti, gli esperti hanno potuto eseguire test e analisi. Sono stati testati patogeni parassiti, batterici, virali e fungini e si sta valutando anche il ruolo potenziale delle tossine.

Fin dalla prima morte di una rana l’anno scorso, il sospettato numero uno è stato il fungo chitride (Batrachochytrium dendrobatidis). Questo patogeno è un noto killer di rane, responsabile della diminuzione della popolazione delle rane e dell’estinzione di specie in tutto il mondo, inclusa l’Australia. Il fungo attacca la pelle delle rane, che è il loro tallone d’Achille: le rane usano la loro pelle per respirare, bere e controllare gli elettroliti. I test hanno rivelato che il fungo chitride è certamente coinvolto in questo evento di moria di massa: la maggior parte delle centinaia di rane morte testate finora sono risultate positive al patogeno. Ma i ricercatori non sono ancora sicuri se il fungo agisca da solo o sia la causa principale della morte. Continuano i test su una serie di altri agenti patogeni, tossine e altri potenziali fattori di stress.

L’Australia ha 247 specie conosciute di rane autoctone, 40 delle quali sono a rischio di estinzione e almeno quattro specie sono già estinte. Le rane svolgono un ruolo importante nel flusso di energia e sostanze nutritive e nelle reti alimentari. Nei luoghi in cui gli anfibi sono diminuiti, gli impatti sono evidenti, con effetti a catena su interi ecosistemi poiché anche gli animali che dipendono dalle rane per il cibo iniziano a scomparire.