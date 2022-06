Raro allineamento di pianeti “catturato” dalle pendici dell’Etna | FOTO

MeteoWeb

Una rara sfilata di pianeti è protagonista del cielo questo mese: tutti e 5 i pianeti visibili ad occhio nudo si allineeranno nel loro corretto ordine orbitale dal Sole. Da sinistra a destra, prima dell’alba, potremo ammirare Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, tutti in fila. Mercurio è al momento molto vicino all’orizzonte, ma diventerà più facile da individuare con il passare dei giorni, e in particolare a fine mese (24-25 giugno).

In alto uno spettacolare scatto realizzato lo scorso 12 giugno all’alba da Gianni Tumino: la foto è stata scattata dalle pendici dell’Etna, precisamente dalla Pineta di Ragabo. Sono ben visibili Venere, Marte, Giove e Saturno, così come la galassia di Andromeda. In basso a sinistra Giardini-Naxos e la costa calabra.

