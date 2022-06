Caro benzina, nel Regno Unito 100 sterline per un pieno

MeteoWeb

Il costo per il rifornimento di un’auto familiare media nel Regno Unito, ha raggiunto per la prima volta oggi la cifra di 100 sterline. Il Royal Automobile Club (RAC) ha definito quella di oggi “una giornata davvero buia“. Il prezzo medio della benzina è ora di 182,31 centesimi al litro e di 188,05 centesimi al litro per il diesel. I prezzi del carburante hanno superato le 2 sterline al litro nelle stazioni di servizio in alcune parti dello Yorkshire.

Il gruppo automobilistico RAC l’ha definita “una giornata davvero buia” poiché il costo per il riempimento di un serbatoio da 55 litri ha raggiunto le 100,27 sterline per la benzina e 103,43 per il diesel. Il RAC e il suo rivale, l’AA, hanno esortato il cancelliere a ridurre l’IVA sul carburante o a ridurre ulteriormente l’imposta sul carburante.

Il Tesoro ha dichiarato di aver già fornito 37 miliardi di sterline per alleggerire il peso degli aumenti dalle tasche dei cittadini. L’aumento dei prezzi della benzina sta mettendo sotto pressione i bilanci delle famiglie, con bollette energetiche e prezzi alimentari anche ora ai massimi pluriennali. I prezzi alla pompa hanno iniziato a salire dopo che l’invasione russa dell’Ucraina a febbraio ha portato a timori sulla fornitura di petrolio. Tuttavia, vi sono preoccupazioni sul fatto che i rivenditori di benzina non trasmettano ai consumatori una recente riduzione di 5 centesimi dell’imposta sui carburanti.

Il portavoce del carburante RAC Simon Williams ha dichiarato: “Mentre i prezzi del carburante hanno stabilito nuovi record su base giornaliera, le famiglie in tutto il paese non si sarebbero mai aspettate di vedere il costo del rifornimento di un’auto familiare di medie dimensioni raggiungere tre cifre. Un ulteriore taglio dei dazi o una riduzione temporanea dell’IVA farebbero molto per aiutare i conducenti, in particolare quelli con redditi più bassi che non hanno altra scelta che guidare“.

L’AA ha chiesto al governo di ridurre immediatamente l’imposta sul carburante di 10 pence al litro e di introdurre uno “stabilizzatore del prezzo del carburante“, che ridurrebbe l’imposta sul carburante quando i prezzi della benzina salgono e la aumenterebbe quando diminuiscono.