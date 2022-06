Rilevate per la prima volta dallo spazio emissioni di metano su una piattaforma offshore

MeteoWeb

Un team di scienziati ha utilizzato i dati satellitari per rilevare i pennacchi di metano da una piattaforma offshore nel Golfo del Messico. Questa è la prima volta che singoli pennacchi di metano provenienti da piattaforme offshore vengono mappati dallo spazio.

Il metano è il secondo gas serra antropogenico più abbondante dopo l’anidride carbonica, ma è più di 25 volte più potente dell’anidride carbonica nell’intrappolare il calore nell’atmosfera, in un periodo di 100 anni.

I metodi satellitari si sono rivelati utili per il rilevamento e la quantificazione di questo tipo di emissioni. Tuttavia, nonostante il rapido sviluppo di metodi satellitari di rilevamento dei pennacchi di metano sulla terraferma, c’è ancora un importante divario per quanto riguarda le emissioni provenienti dalle operazioni offshore di petrolio e gas, che rappresentano circa il 30% della produzione globale. Ciò è dovuto principalmente alla bassa riflessione dell’acqua nelle lunghezze d’onda dell’infrarosso a onde corte utilizzate per il rilevamento del metano. Ciò limita la quantità di luce che raggiunge il sensore e, successivamente, rende difficile distinguere le emissioni di metano.

In un recente studio pubblicato su Environmental Science and Technology Letters, un team, guidato da scienziati dell’Università Politecnica di Valencia (UPV), ha utilizzato i dati del satellite WorldView-3 di Maxar, ottenuti attraverso il Third Party Missions Programme dell’ESA, e la missione Landsat 8 degli Stati Uniti per rilevare e quantificare forti pennacchi di metano da una piattaforma di produzione di petrolio e gas offshore vicino alla costa di Campeche, in uno dei principali giacimenti petroliferi del Messico.

Questi risultati fanno parte di uno studio condotto da Christian Retscher, scienziato dell’atmosfera presso la Direzione dei programmi di osservazione della Terra dell’ESA. Lo studio ha ricevuto finanziamenti dalla componente EO Science for Society del programma FutureEO dell’ESA e dall’ESA Living Planet Fellowship.

Il team ha scoperto che la piattaforma ha rilasciato elevati volumi di metano durante un evento di ultra-emissione di 17 giorni che ammontavano a circa 40.000 tonnellate di metano rilasciate nell’atmosfera nel dicembre 2021. Queste emissioni equivalgono a circa il 3% delle emissioni annuali di petrolio e gas del Messico e questo singolo evento avrebbe un’entità simile all’intera emissione regionale annuale della regione offshore del Messico.

Il team ha quindi analizzato una serie temporale più lunga di attività di flaring nel sito. I risultati di questa analisi hanno mostrato che questo evento di ultra-emissione, probabilmente correlato a condizioni di lavorazione anormali, è stato un incidente occasionale con la durata più lunga dall’inizio dell’attività di flaring su questa piattaforma.

Luis Guanter, dell’Università Politecnica di Valencia, ha commentato: “i risultati dimostrano come i satelliti possono rilevare i pennacchi di metano dalle infrastrutture offshore. Ciò rappresenta una svolta nel monitoraggio delle emissioni di metano industriale dallo spazio, poiché apre le porte al monitoraggio sistematico delle emissioni delle singole piattaforme offshore”.

Itziar Irakulis-Loitxate, scienziato dell’UPV e autore principale dello studio, ha aggiunto: “in effetti, stiamo attualmente espandendo questo lavoro ad altre regioni offshore di produzione di petrolio e gas nel mondo con Copernicus Sentinel-2 e Landsat, con i primi risultati estremamente promettenti”.

Christian Retscher ha commentato: “lo studio dimostra le crescenti capacità di rilevare le emissioni di metano dallo spazio a una risoluzione spaziale molto elevata”.