Rischio sismico e prevenzione, costruiamo un futuro sicuro: il 28 giugno il seminario all’Università di Messina

MeteoWeb

Focus sul rischio sismico, su isolamento e tecnologie innovative: in programma il 28 giugno, presso il Laboratorio CERISI del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina, il seminario “Rischio sismico e prevenzione: costruiamo un futuro sicuro“. Tra i relatori dell’evento anche Alessandro Martelli (Rappresentante della Commissione Sismica-GLIS nel Consiglio Nazionale dell’ANTEL, Presidente fondatore di ASSISi, già Presidente GLIS, Vicepresidente dell’«Expert Committee on Seismic Mitigation and Isolation» dell’«International Research Base of Seismic Mitigation and Isolation of Gansu Province» – R.P. Cinese) che aprirà i lavori sul tema “Rischio Sismico, Prevenzione e Diagnosi” con la relazione dal titolo “Maremoti e vecchi terremoti”.

Di seguito la locandina per ulteriori dettagli.