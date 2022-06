Sensazionale scoperta nel Norfolk: ritrovata la Gloucester, la nave reale perduta | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il relitto di una delle navi più famose del XVII secolo – affondata 340 anni fa mentre trasportava il futuro re d’Inghilterra James Stuart – è stato scoperto al largo della costa di Norfolk nel Regno Unito. Da quando si è incagliata su un banco di sabbia il 6 maggio 1682, il relitto della nave da guerra Gloucester è rimasto semisepolto sul fondo del mare, e la sua esatta ubicazione sconosciuta, fino a quando i fratelli Julian e Lincoln Barnwell, con il loro amico James Little, lo hanno trovato dopo quattro anno di ricerche.

A causa dell’età e del prestigio della nave, delle condizioni del relitto, dei reperti già recuperati e del contesto politico dell’incidente, il rinvenimento è stato descritto dall’esperta di storia marittima, prof.ssa Claire Jowitt, della University of East Anglia (UEA), come la scoperta marittima più importante dai tempi della Mary Rose.

Il Gloucester rappresenta un momento “quasi” nella storia politica britannica: un naufragio reale che ha causato la “quasi morte” dell’erede cattolico al trono protestante in un momento di grande tensione politica e religiosa.

E’ prevista una grande mostra nella primavera del 2023, risultato di una partnership tra i fratelli Barnwell, Norfolk Museums Service e il partner accademico UEA. Da febbraio a luglio al Norwich Castle Museum & Art Gallery, la mostra esporrà i reperti del relitto, inclusa la campana che ha confermato l’identità della nave, e verrà condivisa la ricerca storica, scientifica e archeologica in corso.

Il Prof Jowitt, un’autorità mondiale sulla storia culturale marittima, è co-curatore della mostra: “A causa delle circostanze del suo naufragio, questa può essere considerata la scoperta marittima storica più significativa dal recupero della Mary Rose nel 1982“, ha affermato l’esperto. “La scoperta promette di cambiare radicalmente la comprensione della storia sociale, marittima e politica del XVII secolo. Si tratta di un eccezionale esempio di patrimonio culturale sottomarino di importanza nazionale e internazionale. Una tragedia di proporzioni considerevoli in termini di perdite di vite umane, sia privilegiate che ordinarie, l’intera storia dell’ultimo viaggio del Gloucester e l’impatto delle sue conseguenze devono essere ri-raccontate, compresa la sua importanza culturale e politica, e l’eredità. Cercheremo anche di stabilire chi altro è morto e raccontare le loro storie, poiché le identità di una frazione delle vittime sono attualmente note“.

I fratelli Barnwell sono tipografi di Norfolk, subacquei autorizzati e Honorary Fellow presso la School of History dell’UEA. Lincoln ha detto di essere stato in parte ispirato a cercare il relitto dopo aver visto il sollevamento della Mary Rose in televisione da bambino. “Era la nostra quarta stagione di immersioni alla ricerca di Gloucester“, ha spiegato. “Stavamo iniziando a credere che non l’avremmo trovata, ci eravamo tuffati così tanto e abbiamo trovato solo sabbia. Durante la discesa sul fondale marino la prima cosa che ho notato sono stati un grosso cannone adagiato sulla sabbia bianca, è stato maestoso e davvero bello. È stato un privilegio essere lì, è stato così emozionante. In quel momento eravamo le uniche persone al mondo a sapere dove si trovava il relitto. È stato speciale e non lo dimenticherò mai. Il prossimo obiettivo è stato identificare il sito come il Gloucester“.

Julian ha aggiunto: “Quando abbiamo deciso di cercare il Gloucester non avevamo idea di quanto fosse importante nella storia. Avevamo letto che il Duca di York era a bordo, ma nient’altro. Eravamo fiduciosi che fosse il Gloucester, ma ci sono altri siti di relitti là fuori con i cannoni, quindi doveva ancora essere confermato. C’è ancora un’enorme quantità di conoscenze da acquisire dal relitto, che andrà a beneficio del Norfolk e della nazione. Speriamo che questa scoperta e le storie che verranno scoperte informeranno e ispireranno le generazioni future“.

Il naufragio del Gloucester

Il Gloucester è stato commissionato nel 1652, costruito a Limehouse a Londra e varato nel 1654. Nel 1682 è stato scelto per trasportare James Stuart, duca di York, a Edimburgo, per andare a prendere la moglie incinta e le rispettive famiglie. Lo scopo era riportarli alla corte di re Charles II a Londra in tempo, si sperava, per la nascita di un legittimo erede maschio.

La nave è salpata da Portsmouth con il duca e il suo entourage, unitosi al largo di Margate, dopo aver viaggiato in yacht da Londra. Alle 05:30 del 6 maggio, il Gloucester si è incagliato a circa 45 km al largo di Great Yarmouth negli insidiosi banchi di sabbia del Norfolk. La nave è affondata nel giro di un’ora con la perdita di centinaia di membri dell’equipaggio e di passeggeri. Il duca è sopravvissuto per un soffio, avendo ritardato l’abbandono della nave fino all’ultimo minuto.

Oltre al duca di York, il Gloucester trasportava un certo numero di importanti cortigiani inglesi e scozzesi tra cui John Churchill, in seguito divenuto il primo duca di Marlborough. Il diarista e amministratore navale Samuel Pepys, che ha assistito agli eventi di un’altra nave della flotta, ha raccontato l’accaduto descrivendo l’esperienza straziante per vittime e sopravvissuti, con alcuni recuperati “mezzi morti” dall’acqua.

Insieme al loro defunto padre Michael e a due amici tra cui James Little, un ex subacqueo della Royal Navy, i fratelli Barnwell hanno trovato il sito del relitto nel 2007. La campana della nave, fabbricata nel 1681, è stata successivamente recuperata e nel 2012 è stata utilizzata dal Receiver of Wreck and Ministry of Defence per identificare in modo decisivo la nave.

A causa del tempo impiegato per confermare l’identità della nave e della necessità di proteggere un sito “a rischio”, che si trova in acque internazionali, la scoperta può essere resa pubblica solo ora.

I manufatti recuperati e conservati includono vestiti e scarpe, equipaggiamento per la navigazione e altre attrezzature navali professionali, oggetti personali e molte bottiglie di vino. Una delle bottiglie porta un sigillo di vetro con lo stemma della famiglia Legge, antenati di George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti. Lo stemma è stato un precursore della bandiera a stelle e strisce. Sono state rinvenute anche alcune bottiglie non aperte, con il vino ancora all’interno, offrendo interessanti opportunità per la ricerca futura.

Il progetto di ricerca storica, finanziato dal Leverhulme Trust e guidato dal Prof Jowitt, si soffermerà non solo sugli errori commessi prima dell’affondamento del Gloucester, ma anche sulle varie teorie del complotto sulle cause della tragedia e le conseguenze politiche.