Roma: cede parte dell’arco di Porta Maggiore | FOTO

Questa mattina, poco dopo le 6, una parte dell’arco di Porta Maggiore, a Roma, ha ceduto ed è caduta in terra, all’incrocio tra Porta Maggiore e Piazzale Labicano. Sul posto gli agenti del I Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale che hanno messo in sicurezza l’area e interdetto il passaggio pedonale sottostante. Oltre ai vigili del fuoco, si sono recate sul posto anche pattuglie dei Gruppi Appio e Sapienza della polizia locale per agevolare la viabilità.

Dall’arco di Porta Maggiore “sono caduti dei frammenti di tufo dall’arco,” hanno spiegato fonti della Sovrintendenza capitolina all’agenzia Dire. “Non ci sono danni a cose o persone e al momento i tecnici della Sovrintendenza sono sul luogo per le verifiche“.