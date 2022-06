La Russia ha guadagnato 98 miliardi dall’export di combustibili fossili in 100 giorni di guerra

MeteoWeb

La Russia ha guadagnato 98 miliardi di dollari dalle esportazioni di combustibili fossili durante i primi 100 giorni della sua guerra in Ucraina, con l’Unione Europea come principale importatore, riporta Al Jazeera, citando una nuova ricerca.

Il rapporto pubblicato dal Centro indipendente per la ricerca sull’energia e l’aria pulita (CREA), con sede in Finlandia, è arrivato mentre le forze russe continuano a fare progressi lenti ma costanti nella loro campagna per conquistare la regione del Donbass, nell’Ucraina orientale. Gli Stati Uniti e l’UE hanno inviato armi e denaro per aiutare l’Ucraina a respingere l’avanzata russa, oltre a punire Mosca con sanzioni economiche senza precedenti. Ma Kiev ha invitato i Paesi occidentali a interrompere tutti gli scambi con Mosca nella speranza di tagliare la sua ancora di salvezza finanziaria sulla scia dell’invasione del 24 febbraio.

Prima della guerra, la Russia forniva il 40% del gas dell’UE e il 27% del suo petrolio importato. All’inizio di questo mese, l’UE ha accettato di fermare la maggior parte delle importazioni di petrolio russe, mentre mira a ridurre le forniture di gas di due terzi quest’anno.

Secondo il rapporto del CREA, l’UE ha preso il 61% delle esportazioni di combustibili fossili della Russia durante i primi 100 giorni di guerra, per un valore di circa 60 miliardi di dollari. Complessivamente, i principali importatori sono stati la Cina con 13,2 miliardi di dollari, la Germania con 12,7 miliardi di dollari, l’Italia con 8,2 miliardi di dollari, i Paesi Bassi con 8,4 miliardi di dollari, la Turchia con 7 miliardi di dollari, la Polonia con 4,6 miliardi di dollari, la Francia con 4,5 miliardi e l’India con 3,6 miliardi di dollari.

I ricavi dei combustibili fossili della Russia provengono prima dalla vendita di petrolio greggio (48,2 miliardi di dollari), seguito da gas via gasdotti (25,1 miliardi), prodotti petroliferi (13,6 miliardi), gas naturale liquefatto (5,3 miliardi) e carbone (4,8 miliardi).

Anche se le esportazioni russe sono crollate a maggio, con Paesi e società che evitano le sue forniture durante la guerra, l’aumento globale dei prezzi dei combustibili fossili ha continuato a riempire le casse del Cremlino, con i ricavi delle esportazioni che hanno raggiunto livelli record. Secondo CREA, i prezzi medi all’esportazione della Russia erano circa il 60% più alti rispetto allo scorso anno.

Alcuni Paesi hanno aumentato i loro acquisti dalla Russia, tra cui Cina, India, Emirati Arabi Uniti e Francia, aggiunge il rapporto. “L’India è diventata un importante importatore di greggio russo, acquistando il 18% delle esportazioni del Paese”, ha affermato CREA, aggiungendo che “una quota significativa del greggio viene riesportata come prodotti petroliferi raffinati”, compresi gli Stati Uniti e i Paesi europei.

“Mentre l’UE sta valutando sanzioni più severe contro la Russia, la Francia ha aumentato le sue importazioni fino a diventare il più grande acquirente di GNL al mondo“, ha affermato Lauri Myllyvirta, analista di CREA. Poiché la maggior parte di questi sono acquisti spot, piuttosto che contratti a lungo termine, la Francia sta deliberatamente decidendo di utilizzare l’energia russa sulla scia dell’invasione, ha aggiunto Myllyvirta.