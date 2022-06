Russia: dal 2025 al via la ricerca scientifica nella stazione artica di Yamalo-Nenets

MeteoWeb

La ricerca presso la stazione artica internazionale Snezhinka (Fiocco di neve) nella regione di Yamalo-Nenets, in Russia, inizierà all’inizio del 2025, come riporta la TASS, l’Agenzi di Stampa Russa.. La stazione ospiterà circa 80 persone alla volta, direttore esecutivo dell’Istituto di tecnologie artiche presso il MIPT (l’Istituto di fisica e Tecnologia) Yuri Vasilyev ha detto al Forum economico internazionale di San Pietroburgo. “Prevediamo per dicembre 2024 di commissionare la prima parte, ovvero i lavori in quella stazione inizieranno a partire dall’inizio del 2025“, ha affermato. “La stazione sarà costruita completamente a dicembre 2025“.

La costruzione dovrebbe iniziare nel 2023. Il Ministero dell’Istruzione e della Scienza e il Ministero per lo Sviluppo dell’Estremo Oriente e dell’Artico organizzeranno un concorso per scegliere un’azienda per lavorare al progetto. Delle 80 persone ospitabili, 60 saranno specialisti, che lavorano a turni, e ospiti, ad esempio, rappresentanti di varie aziende.

La stazione artica internazionale di Snezhinka dovrebbe diventare una struttura completamente autonoma alimentata da fonti di energia rinnovabile e idrogeno senza carburante diesel. La stazione sarà composta da diversi edifici a forma di cupola collegati tramite passaggi. Se osservata dall’alto, la stazione assomiglierà a un fiocco di neve, da cui il nome. L’obiettivo è condurre studi su tecnologie salvavita, telecomunicazioni, biotecnologie, acquacoltura, nuovi materiali e soluzioni di intelligenza artificiale. Alla stazione di Snezhinka, ricercatori di livello mondiale condurranno un lavoro congiunto sui problemi dell’ecologia, dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento ambientale e dell’oceano mondiale. In precedenza, la commissione statale per lo sviluppo dell’Artico aveva annunciato l’intenzione di costruire un’altra stazione di ricerca, nella regione di Murmansk.

Necessari studi sull’Artico

Nella sessione del forum Scienza e decisioni strategiche nell’Artico, gli esperti hanno sottolineato che la macroregione rimane ancora “terra incognita” per la comunità scientifica e che tutti i processi in essa contenuti richiedono studi e monitoraggio dettagliati, soprattutto perché il tasso di cambiamento climatico nell’Artico russo è superiore a quello delle altre aree del Paese. È importante condurre studi sistematici sui processi nei mari dell’Oceano Artico, sulla rotta del Mare del Nord, hanno affermato i ricercatori. Igor Ivachev, Direttore dell’Istituto Oceanografico di Roshydromet, ha precisato che il lavoro dell’intera flotta sulla rotta del Mare del Nord dipende dal monitoraggio dei servizi idrometeorologici e da modelli meteorologici corretti, quindi il numero di stazioni di monitoraggio deve essere aumentato di anno in anno.

È altrettanto importante studiare i suoli nelle regioni artiche, ha affermato Taisiya Shepitko dell’Università dei trasporti. I risultati del lavoro dell’istituto hanno mostrato che nell’area di Norilsk, la città più settentrionale della Federazione Russa, la temperatura del suolo era positiva. Gli scienziati insistono che ogni oggetto da costruzione deve essere supportato da un team di scienziati, anche durante la costruzione del gemello terrestre della rotta del Mare del Nord: la Northern Latitudinal Railway. In caso contrario, la costruzione potrebbe fallire e le infrastrutture potrebbero crollare a causa di terreni inaffidabili.

Mikhail Grigoriev del Melnikov Permafrost Institute (sezione siberiana dell’Accademia delle scienze russa), a sua volta ha affermato che gli scienziati ritengono che il riscaldamento continui non solo negli strati superiori del suolo, ma anche nel permafrost sotterraneo nell’Artico russo. “Non per gradi, ma per decimi di grado, eppure è molto importante prevedere quando il permafrost diventerà così caldo da rendere pericoloso costruire infrastrutture e case. Secondo gli esperti, entro il 2050, solo danni diretti ai le immobilizzazioni guadagneranno 5-7 trilioni di rubli (90-126 miliardi di dollari). Questa è una decisione strategica molto importante: condurre tale monitoraggio al fine di escludere danni sia alla natura che agli oggetti artificiali“, ha affermato l’esperto.

I processi sul Sole sono un’altra ragione per il riscaldamento nell’Artico. Più vicino al Polo Nord, maggiore è l’influenza dei processi del Sole sul campo magnetico terrestre e sulle apparecchiature. “Prevediamo il picco di attività solare nel 2025. L’elevata attività del Sole potrebbe causare guasti tecnici. L’impatto è anche su lunghe condutture, linee di trasmissione di energia elettrica e linee ferroviarie. Nel 1985, quando il polo magnetico era sopra il Canada, le correnti hanno distrutto i trasformatori elettrici e milioni di persone sono rimaste senza luce e calore. Attualmente, il polo magnetico si sta muovendo verso il Taimyr, quindi puoi immaginare cosa potrebbe accadere nella Federazione Russa“, ha affermato Vladimir Minligareev, vicedirettore dell’Istituto Fedorov di Geofisica Applicata. In questo momento, ha precisato, l’Artico è uno dei posti migliori per osservare il campo magnetico del Polo Nord e i suoi cambiamenti devono essere monitorati in modo permanente.