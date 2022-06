Russia: si risveglia il vulcano Ebeko, colonna di cenere alta 2 km | VIDEO

MeteoWeb

Nelle Isole Curili (Russia), il vulcano Ebeko ha generato nelle scorse ore 2 colonne di cenere, con un’altezza da 1,5 a 2 km. La città di Severo-Kurilsk, la più vicina al vulcano non ha avvertito l’emissione: secondo le autorità non vi è alcun rischio per la popolazione.

Il vulcano Ebeko è situato sull’isola Paramushir: ha eruttato l’ultima volta lo scorso 6 febbraio, emettendo densi sbuffi bianchi di fumo e cenere. Nell’agosto 2021 ha emesso un’enorme colonna di cenere che aveva raggiunto un’altezza di quasi 4 km.