Miracolo in India: salvo Rahul, il bambino intrappolato in un pozzo da 5 giorni

Commozione in India: l’intero Paese ha tirato un sospiro di sollievo per il salvataggio di Rahul Sahu, bambino di 11 anni rimasto bloccato in un pozzo artesiano nello stato del Chhattisgarh per oltre 100 ore. All’alba di questa mattina è stato estratto e immediatamente trasferito in ospedale, “in buone condizioni“. Per salvare il bimbo sono state dispiegate quasi 500 persone, tra operatori dell’esercito e della National Disaster Response Force (NDRF), la Protezione Civile Indiana. Il bambino, che è sordomuto, era stato tenuto sotto controllo minuto per minuto e aiutato a respirare grazie a sofisticate tecnologie, inviate a 24 metri di profondità.