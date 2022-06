Saniya Habboub, il medico libanese a cui oggi Google dedica un bellissimo doodle

MeteoWeb

Oggi Google ha deciso di celebrare con un doodle la dottoressa Saniya Habboub, che campeggia nella home page del noto motore di ricerca in tutto il nord Africa e nel Medio Oriente: il doodle è infatti visibile in Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Giordania, Arabia Saudita, Iraq, Emirati Arabi Uniti e Oman. Saniya Habboub (1901-1983) è stata un medico libanese, pioniere della medicina in quanto prima donna libanese a studiare medicina all’estero e unica araba laureata al Women’s Medical College of Pennsylvania, dove ha conseguito la laurea in medicina nel 1931.

Al suo ritorno a Beirut, nel 1933, ha aperto il suo studio nel quartiere di Bab Idriss, ispirando migliaia di ragazze e donne libanesi ad avere un’istruzione e una professione. Inizialmente i suoi clienti pensavano fosse soltanto un’ostetrica, ma poi hanno riconosciuto come fosse un medico molto esperto. Ha fondato l’Associazione della Croce Rossa libanese ed è sempre stata molto impegnata in attività formative e sociali. Il governo libanese l’ha onorata con una medaglia al merito nel 1982, un anno prima che morisse. A Beirut c’è anche una strada a lei intitolata.

Google ha deciso di celebrarla oggi, 10 Giugno, in occasione del 91° anniversario della sua laurea, che avvenne proprio il 10 Giugno 1931 appunto. “E’ stata una figura stimolante che ha aperto la strada dell’emancipazione alle future generazioni di donne“, spiega Google.