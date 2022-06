Gli autotrasportatori della Corea del Sud scioperano nei porti mentre aumentano i costi del carburante

MeteoWeb

Migliaia di autotrasportatori in Corea del Sud hanno scioperato in alcuni porti e depositi di container del Paese, minacciando di rallentare l’esportazione di merci, secondo la Federazione internazionale dei lavoratori dei trasporti (ITF). Alla mobilitazione prende parte la maggior parte dei 25mila iscritti al sindacato Cargo Truckers Solidarity, parte della Confederazione coreana dei sindacati del lavoro, oltre a numerosi autotrasportatori non iscritti al sindacato.

Le proteste sono organizzate in 16 località in tutto il Paese. Il trasporto è rallentato o interrotto verso il nuovo porto di Busan, il porto di Pyeongtaek e il deposito di container di Uiwang nella provincia di Gyeonggi. “L’impatto dello sciopero si fa già sentire nei porti, nei complessi petrolchimici e in altri centri logistici“, ha affermato l’ITF.

Gli autotrasportatori stanno protestando contro la prevista rimozione del sistema di tariffe di trasporto che garantisce una retribuzione minima ai lavoratori del settore e li tutela dai significativi aumenti dei prezzi del carburante. Gli autotrasportatori avevano minacciato il ricorso allo sciopero generale già il mese scorso, chiedendo la proroga oltre dicembre 2022 del sistema di tariffe per l’autotrasporto sicuro introdotto nel 2020.

Gli scioperi arrivano in un momento in cui la catena di approvvigionamento globale sta lottando per riprendersi dai lockdown nelle città cinesi e dagli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina. Sebbene non tutti gli autotrasportatori della nazione prendano parte alle proteste, gli scioperi minacciano di rallentare le esportazioni della Corea del Sud, dall’acciaio alla plastica e ai beni di consumo, se andranno avanti per settimane