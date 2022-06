Sciopero del personale di cabina di Ryanair: le agitazioni sindacali si diffondono in tutta Europa

MeteoWeb

Alcuni membri del personale di cabina di Ryanair hanno scioperato oggi in Belgio, Spagna e Portogallo per questioni di retribuzione e condizioni di lavoro, in quella che è l’ultima di un’ondata di scioperi organizzati da lavoratori di diversi settori in Europa. L’aumento dell’inflazione in tutto il continente ha portato milioni di lavoratori a lottare con l’aumento del costo della vita, spingendo i sindacati a chiedere aumenti salariali più elevati, spesso sostenuti da scioperi.

Anche le compagnie aeree e gli operatori aeroportuali hanno lottato con la carenza di personale per gestire il flusso di passeggeri mentre la domanda di viaggi si riprende con la fine della maggior parte delle restrizioni legate alla pandemia. Anche i lavoratori di diverse altre compagnie aeree, tra cui British Airways stanno pianificando scioperi questa estate.

I sindacati del personale di cabina Ryanair in Belgio, Spagna e Portogallo hanno indetto uno sciopero di tre giorni a partire da oggi. I lavoratori affermano che la compagnia aerea irlandese non rispetta le leggi locali sul lavoro che riguardano questioni come il salario minimo e sollecitano i vertici di Ryanair a migliorare le condizioni di lavoro. “Le condizioni sono terribili“, ha detto Ricardo Penarroias, presidente di SNPVAC, il sindacato dietro lo sciopero del Portogallo. “Un membro dell’equipaggio non può nemmeno portare una bottiglia d’acqua su un volo”.

Ryanair ha detto a Reuters la scorsa settimana di aver negoziato accordi di lavoro che coprono il 90% del suo personale in tutta Europa e che non si aspettava interruzioni diffuse quest’estate.

Spirale prezzi-salari

Gran parte delle agitazioni sindacali si è concentrata sul settore dei trasporti in quanto si tratta di un ritorno a viaggiare dopo il blocco della pandemia. I sindacati francesi hanno emesso un appello congiunto per uno sciopero nazionale dei ferrovieri il 6 luglio e questa settimana uno sciopero ha paralizzato anche la rete ferroviaria britannica.

Con l’inflazione che supera l’8% nell’area dell’euro, le autorità temono che si sviluppi una spirale salari-prezzi in cui le richieste salariali si aggiungono alle pressioni inflazionistiche. Il capo della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ha avvertito che più a lungo l’inflazione rimane alta, più è probabile che influenzerà le trattative salariali.

Anche i sindacati dei piloti e dell’equipaggio di cabina di Brussels Airlines, la filiale belga di Lufthansa, hanno iniziato uno sciopero giovedì. Nel corso si tre giorni Brussels Airlines prevede di cancellare circa il 60% dei suoi 533 voli.

Ryanair ha affermato in una dichiarazione che meno del 2% dei suoi 3.000 voli di oggi è stato finora colpito dagli scioperi, principalmente a causa di quelle che ha descritto come “piccole interruzioni” in Belgio. “Ryanair prevede che oltre il 98% dei suoi 3.000 voli giornalieri opererà normalmente sabato e domenica”, ha affermato.