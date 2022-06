Straordinaria scoperta archeologica in Messico: oltre 2.500 rari manufatti aztechi in legno

MeteoWeb

Un’equipe di archeologi, in Messico, ha portato alla luce una delle più grandi e impressionanti collezioni di manufatti aztechi mai trovate, appena a nord-est della piazza centrale di Città del Messico. Questo incredibile tesoro di manufatti aztechi include più di 2.500 oggetti in legno di tutte le forme, dimensioni e usi, oltre a molti altri manufatti che sono stati lasciati dai residenti della capitale dell’impero azteco, Tenochtitlan.

I ricercatori dell’Instituto Nacional de Antropologìa (INAH) hanno trovato l’enorme giacimento che conteneva questi manufatti ai piedi di una struttura storica nota come Templo Mayor, che era il fulcro di un importante complesso di edifici cerimoniali e religiosi aztechi. Tutti i manufatti trovati nel sito sono ora in possesso del Templo Major Project gestito dall’INAH gestito dall’INAH.

Un tesoro di offerte azteche

Gli oggetti in legno recuperati nelle vicinanze del Templo Mayo furono offerti in dono agli dei dalle persone che vissero nella capitale azteca tra il 1325 d.C., quando iniziò la costruzione del complesso religioso, fino alla sua distruzione per mano degli invasori spagnoli nel 1521. Gli ultimi scavi degli archeologi affiliati all’INAH hanno prodotto un’ampia gamma di oggetti personali di alto valore realizzati in legno, inclusi orecchini, maschere, ornamenti, copricapi, figurine, pettorali, scettri, brocche, cuffie, freccette e lanciatori di freccette e sculture artistiche stilizzate , che furono portati al tempio da sacerdoti, cittadini di Tenochtitlan e pellegrini provenienti da altre parti che visitarono il luogo santo.

Durante questi scavi sono stati recuperati anche campioni di piante e animali antichi, oggetti in rame e oro, pezzi di ceramica e strumenti in selce. Ma è stata la straordinaria collezione di oggetti in legno a contraddistinguere questi scavi.

Alla scoperta degli inestimabili manufatti aztechi di Templo Mayor

Gli scavi iniziarono a Tempo Mayor nel 1978, sotto gli auspici del Progetto Templo Mayor dell’INAH. Il Templo Mayor era una struttura piramidale attorno alla quale furono costruiti altri templi, edifici, piattaforme e strutture pubbliche e il sito nel suo insieme era considerato il santuario religioso più importante dell’intero impero azteco .

Durante i vari scavi che vi hanno avuto luogo nel corso degli anni, solo occasionalmente sono stati recuperati oggetti in legno. Il legno è un materiale organico e come tale spesso si rompe se seppellito per troppo tempo nel terreno. Anche quando i manufatti in legno sono stati recuperati dal complesso del Templo Mayor , spesso si deterioravano e si sbriciolavano poco dopo essere stati rimossi dal terreno.

Ciò che ha fatto la differenza in questo caso è che il deposito sepolto di oggetti in legno trovato ai piedi del tempio è stato sommerso dall’acqua. In questo ambiente gli oggetti non si deterioravano al ritmo consueto, anzi erano straordinariamente ben conservati.

Per proteggere questi manufatti aztechi dalla decomposizione all’aria aperta, gli archeologi dell’INAH hanno utilizzato una speciale tecnica di conservazione che prevede l’applicazione di zuccheri sintetici (lattitolo e trealosio). I microrganismi che causano la decomposizione del legno sono essenzialmente allergici a questi zuccheri e per proteggersi interromperanno ogni attività biologica quando sono presenti sostanze come il lattitolo e il trealosio.

Dopo che questo trattamento è stato completato, gli oggetti in legno del Templo Mayor sono stati quindi risciacquati e collocati all’interno di una camera di calore che produce temperature fino a 120 gradi Fahrenheit (50 gradi Celsius). Il legno è stato lentamente asciugato all’interno delle camere, dopodiché è uscito privo di organismi potenzialmente distruttivi.

Questo processo si è rivelato la soluzione ideale. Gli oggetti in legno trovati a Templo Mayor sono ora al sicuro e saranno conservati a tempo indeterminato, dando agli studiosi aztechi tutto il tempo necessario per studiare e analizzare questa stupefacente generosità di manufatti rituali e cerimoniali aztechi.

Una collezione unica da una cultura unica

Il Templo Mayor era dedicato a due divinità azteche: Huitzilopochtli, il dio della guerra, e Tlaloc, il dio della pioggia e dell’agricoltura. Gli oltre 2.500 oggetti in legno furono offerti come sacrifici o doni a queste divinità, dai sacerdoti e dai più religiosamente devoti.

La tecnologia della microscopia elettronica a scansione è stata utilizzata per osservare più da vicino le superfici degli oggetti in legno. Queste scansioni penetranti hanno rivelato tracce di alcuni dei colori utilizzati per decorarli ( le vernici blu, nere, bianche e rosse erano le più comuni), a testimonianza di quanto fossero davvero ben conservati questi oggetti.

“Gli alberi in Mesoamerica, in particolare alcune specie, erano considerati xis mundi, [il che significa] erano sacri“, ha spiegato l’archeologo del Progetto Templo Mayor Víctor Cortés Meléndez. Secondo Meléndez, oggetti rituali come quelli recuperati durante i recenti scavi sono stati realizzati da falegnami e intagliatori altamente qualificati che si sono dedicati a tali compiti. Alcuni di questi individui riuscirono a sopravvivere ea continuare il loro lavoro anche dopo che la grande città di Tenochtitlan fu distrutta dai conquistadores spagnoli.

Molti dei pezzi in legno presentano immagini di animali sacri. Gli oggetti scelti di solito avevano una sorta di attinenza con le pratiche agricole o la guerra, come ci si poteva aspettare data la natura degli dei a cui erano offerti.

“Si tratta di una collezione, oserei dire, unica nel suo genere. È uno dei più ricchi di tutta la Mesoamerica” , ha detto a El Pais il direttore del Progetto Templo Mayor, Leonardo López Luján. “Questi tipi di oggetti normalmente non sopravvivono fino ad oggi, tra l’altro, perché questa era un’isola circondata da un lago. Le condizioni hanno fatto sì che questi oggetti sopravvivessero per oltre 500 anni”. “Un altro [motivo della sua unicità] è la ricchezza e la diversità della collezione“, ha continuato. “E, a livello simbolico, è eccezionale, perché siamo nella capitale dell’impero messicano… Città del Messico, capitale di 21 milioni di abitanti. Poi la capitale della Nuova Spagna, la più importante città europea d’oltremare, con 170.000 abitanti. Più in basso c’è il Messico-Tenochtitlan , con circa 200.000 abitanti. Stiamo scavando in un luogo privilegiato come Gerusalemme, Istanbul, Alessandria , in Egitto o la stessa Roma”.

Gli scavi continueranno nel sito di Templo Mayor per un po’ di tempo, poiché gli archeologi sono alla ricerca di maggiori informazioni sulla civiltà e la società azteca in uno dei suoi luoghi più sacri e spirituali.