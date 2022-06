Scoperta insolita stella di neutroni, ruota molto lentamente

MeteoWeb

Le stelle di neutroni con emissioni radio sono oggetti con periodi di rotazione che vanno da millisecondi a decine di secondi: man mano che invecchiano e ruotano più lentamente, la loro emissione radio cessa. Tuttavia, un team internazionale di astronomi ha scoperto una stella di neutroni a emissione radio di lunghissimo periodo, PSR J0901-4046, con proprietà di spin distinte dalle note stelle di neutroni. Con un periodo di rotazione di circa 76 secondi, un’età di 5,3 milioni di anni e un ciclo di impulsi ristretto, non è chiaro come venga generata l’emissione radio di PSR J0901-4046 e sfida la nostra attuale comprensione dell’evoluzione di questi sistemi.

Le stelle di neutroni sono resti estremamente densi di esplosioni di tipo supernova di stelle massicce. Ci sono circa 3.000 stelle di neutroni conosciute nella nostra Via Lattea. Tuttavia, PSR J0901-4046 è diversa da qualsiasi cosa osservata finora. Potrebbe appartenere alla classe teorizzata delle magnetar a periodo ultra lungo, stelle con campi magnetici estremamente forti.

PSR J0901-4046 è stata inizialmente rilevata a partire da un singolo impulso il 27 settembre 2020. È stato quindi possibile confermare più impulsi utilizzando immagini simultanee consecutive del cielo della durata di 8 secondi, per confermarne la posizione.

La stella di neutroni ha quasi 5,3 milioni di anni e ruota molto lentamente, completando una rotazione ogni 75,88 secondi. La scoperta è stata effettuata dal team MeerTRAP utilizzando il radiotelescopio MeerKAT in Sud Africa.

“Sorprendentemente, rileviamo le emissioni radio da questa sorgente solo per lo 0,5% del suo periodo di rotazione,” ha affermato Manisha Caleb, astronomo dell’Università di Sydney. “Ciò significa che è per un caso fortunato che il raggio radio si sia intersecato con la Terra“. “È quindi probabile che ci siano molte più di queste stelle che ruotano molto lentamente nella galassia, il che ha importanti implicazioni per comprendere come nascono e invecchiano le stelle di neutroni“. “La maggior parte delle indagini sulle pulsar non cerca periodi così lunghi, quindi non abbiamo idea di quante di queste stelle potrebbero esistere“.

Secondo il team, PSR J0901-4046 ha almeno sette diversi tipi di impulsi, alcuni dei quali si verificano a intervalli regolari. Mostra le caratteristiche di pulsar, magnetar a periodo ultra lungo e persino lampi radio veloci.

“Questo è l’inizio di una nuova classe di stelle di neutroni,” ha detto Caleb. “Come o se si riferisca ad altre classi deve ancora essere studiato. Probabilmente ce ne sono molte altre là fuori. Dobbiamo solo cercare!”

La scoperta è riportata in un articolo pubblicato su Nature Astronomy.