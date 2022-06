Scoperta misteriosa sorgente radio a 60 milioni di anni luce, “l’origine è sconosciuta”

MeteoWeb

Durante le osservazioni di una galassia a spirale nota come NGC 2082, gli astronomi australiani hanno scoperto una misteriosa sorgente radio luminosa e compatta, designata J054149.24–641813.7. L’origine e la natura di questa fonte è sconosciuta e richiede ulteriori indagini. La scoperta è riportata in un paper pubblicato il 23 maggio su arXiv.

In generale, le sorgenti radio sono vari oggetti nell’universo che emettono quantità relativamente grandi di onde radio. Tra le sorgenti più potenti di tali emissioni figurano pulsar, alcune nebulose, quasar e radiogalassie.

Un team di astronomi guidato da Joel Balzan della Western Sydney University in Australia, ha riportato la scoperta di una nuova sorgente radio, la cui vera natura è ancora incerta. Durante l’osservazione di NGC 2082 utilizzando l’Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), l’Australia Telescope Compact Array (ATCA) e il radiotelescopio Parkes, gli studiosi hanno identificato una sorgente radio puntiforme posizionata a 20 secondi d’arco dal centro della galassia. NGC 2082 è una galassia a spirale di tipo G nella costellazione del Dorado, situata a circa 60 milioni di anni luce dalla Terra, con un diametro di circa 33.000 anni luce.

“Presentiamo le osservazioni di NGC 2082 utilizzando i telescopi ASKAP, ATCA e Parkes da 888 MHz a 9.000 MHz. A circa 20 secondi d’arco dal centro di questa vicina galassia a spirale, abbiamo scoperto una radiosorgente luminosa e compatta, J054149.24–641813.7, di origine sconosciuta,” hanno scritto i ricercatori nel paper.

Lo studio ha rilevato che la radioluminosità di J054149,24–641813,7 a 888 MHz è a un livello di 129 EW/Hz e che ha un indice spettrale radio piatto (circa 0,02). Ciò, secondo gli astronomi, non favorisce lo scenario in cui J054149.24–641813.7 potrebbe essere un residuo di supernova (SNR) o una pulsar, suggerendo che la sorgente potrebbe essere di origine termica.

I ricercatori hanno evidenziato che la natura compatta di J054149.24–641813.7 e la sua posizione alla periferia di NGC 2082 ricordano quelle di alcuni fast radio burst (FRB). Tuttavia, i risultati suggeriscono che J054149.24–641813.7 probabilmente non è abbastanza luminoso per essere una sorgente radio persistente con un progenitore FRB incorporato.

Gli astronomi hanno concluso che la possibilità rimanente più probabile è che J054149.24–641813.7 sia una sorgente di fondo extragalattica, come un oggetto quasi stellare (QSO, quasar), una radiogalassia o un nucleo galattico attivo (AGN). Hanno aggiunto che l’indice spettrale piatto insieme a una polarizzazione alquanto debole a 5.500 e 9.000 MHz supportano questa ipotesi. Tuttavia, attualmente non ci sono dati sull’assorbimento di idrogeno atomico neutro (HI) ad alta risoluzione per NGC 2082 che potrebbero confermare questa ipotesi. “Riteniamo che la probabilità di trovare una tale fonte dietro NGC 2082 è P = 1,2 percento e concludiamo che l’origine più probabile per J054149.24–641813.7 sia un quasar di fondo o una radiogalassia,” hanno spiegato gli autori.