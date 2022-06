“Tracce tecnologiche e civiltà extraterrestri”? Ecco da dove proviene il segnale “alieno” della Cina

MeteoWeb

Le affermazioni degli scienziati cinesi secondo cui il loro radiotelescopio avrebbe captato segnali da alieni intelligenti sono state accolte con scetticismo da un collega americano. Dan Werthimer, ricercatore di Search For Extraterrestrial Intelligence (SETI) presso l’Università di Berkeley, California e coautore del progetto di ricerca che per primo ha individuato i segnali, ha dichiarato a Live Science che i segnali radio a banda stretta che lui e i suoi colleghi ricercatori hanno scoperto, “provengono da interferenze radio (umane) e non da extraterrestri“.

Le sorgenti naturali in genere non producono segnali radio a banda stretta. Gli scienziati hanno registrato 3 di questi segnali, apparentemente dallo Spazio, nel 2019 e nel 2022, utilizzando il più grande radiotelescopio del mondo: il Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope (FAST), soprannominato “Sky Eye“, che stava eseguendo un’analisi preliminare scansione di esopianeti in preparazione per un’imminente indagine del cielo di 5 anni.

La notizia delle possibili origini aliene dei segnali è apparsa per la prima volta in un rapporto pubblicato martedì 14 giugno sul giornale ufficiale del Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese, che conteneva un’affermazione secondo cui il team aveva scoperto “diversi casi di possibili tracce tecnologiche e civiltà extraterrestri al di fuori della Terra“. Un funzionario FAST che non è stato direttamente coinvolto nella ricerca ha anche affermato che un’origine extraterrestre per i segnali era “probabile“.

Le dichiarazioni sono diventate rapidamente virali, diffondendosi sui media statali cinesi e sulla piattaforma social cinese Weibo prima di essere riportate dalla stampa internazionale. Werthimer ha però spiegato che, sebbene i segnali siano certamente artificiali, provengono quasi sicuramente dagli umani e non dagli alieni. “Il grosso problema, e il problema in questo caso particolare, è che stiamo cercando segnali da extraterrestri, ma quello che troviamo sono un’infinità di segnali da terrestri,” ha dichiarato Werthimer a Live Science. “Sono segnali molto deboli, ma i ricevitori criogenici dei telescopi sono super sensibili e possono captare segnali da telefoni cellulari, televisione, radar e satelliti – e ci sono sempre più satelliti in cielo ogni giorno. Se non sei un esperto e non conosci tutti questi diversi modi in cui l’interferenza può entrare nei tuoi dati e influenzarli, è abbastanza facile esaltarsi“.

Nonostante questa esaltazione, i collaboratori cinesi di Werthimer sono stati comunque cauti nel nascondere le osservazioni più sensazionali, sottolineando la massima probabilità che i segnali provenissero dalla Terra. “Si tratta di diversi segnali elettromagnetici a banda stretta diversi dal passato e il team sta attualmente procedendo a ulteriori indagini,” ha affermato nel rapporto Zhang Tongjie, scienziato capo del China Extraterrestrial Civilization Research Group presso la Beijing Normal University. “Anche la possibilità che il segnale sospetto sia una sorta di interferenza radio è molto alta e deve essere ulteriormente confermata ed esclusa. Questo potrebbe essere un processo lungo“.

Il recente falso allarme è uno dei numerosi casi in cui gli scienziati cacciatori di alieni sono stati fuorviati dal rumore dell’attività umana. Nel 2019, gli astronomi hanno individuato un segnale trasmesso sulla Terra da Proxima Centauri, il sistema stellare più vicino al nostro Sole (che si trova a circa 4,2 anni luce di distanza) e sede di almeno un pianeta potenzialmente abitabile. Il segnale era un’onda radio a banda stretta tipicamente associata a oggetti di fabbricazione umana, il che ha portato gli scienziati a considerare l’elettrizzante possibilità che provenisse da una tecnologia aliena. Gli studi pubblicati due anni dopo, tuttavia, hanno suggerito che il segnale è stato molto probabilmente prodotto da apparecchiature umane malfunzionanti. Allo stesso modo, un altro famoso insieme di segnali che si supponeva provenisse da alieni, rilevato tra il 2011 e il 2014, si è rivelato essere stato effettivamente prodotto da scienziati che cuocevano i loro pranzi nel microonde.

L’interferenza radio è un grosso problema per un telescopio come FAST proprio per la sua scala e sensibilità. La parabola di 500 metri di diametro è abbastanza potente da rilevare dispositivi radio come quelli sulla Terra che operano a molti anni luce di distanza e i dati che cattura contengono poco meno di 40 miliardi di osservazioni al secondo. In questa situazione, rilevare un falso positivo è come lanciare una moneta per ottenere venti teste di fila, ha spiegato Werthimer a Futurism: può sembrare un risultato straordinario di per sé, ma non quando la moneta è stata lanciata trilioni di volte o più.

Inoltre, meno esperienza ha un determinato gruppo di ricerca con un particolare radiotelescopio, più è probabile che non rilevi un sottile effetto di interferenza. Secondo Werthimer, il ricevitore del telescopio FAST può osservare 19 diversi punti del cielo contemporaneamente. Gli scienziati sono abituati a escludere l’interferenza se si manifesta in tutti e 19, ma se appare solo in uno (come è successo con tutte e tre le presunte firme “aliene” rilevate in questo caso), anche i ricercatori esperti possono essere fuorviati.

Con il numero sempre crescente di satelliti in orbita sopra le nostre teste, secondo Werhimer questo problema non farà altro che peggiorare.

Rimane anche la possibilità che se gli alieni ci dovessero inviare (o dovessero involontariamente trapelare) segnali attraverso il vasto cosmo, potrebbero non essere codificati in onde radio, ma in modi che non possiamo ancora comprendere perché non abbiamo le corrispondenti capacità tecnologiche.

“Non mi sorprenderebbe se fossimo sulla strada sbagliata. Se guardi alla storia di SETI, le idee originali proposte circa 200 anni fa erano cose come ‘accendiamo dei grandi fuochi sulla Terra’; ‘facciamo dei grandi specchi che riflettono la luce solare ai marziani” o “costruiamo triangoli rettangoli lunghi un miglio per mostrare agli alieni che conosciamo il teorema di Pitagora”, e ora guardiamo a quel momento e diciamo che erano degli idioti,” ha detto Werthimer. “Quindi, chi può dire se tra 200 anni le persone si chiederanno perché non abbiamo usato i tachioni o la comunicazione subspaziale? Devi fare quello che sai fare“.

Nonostante la scoraggiante probabilità che questi segnali abbiano una fonte terrestre, gli astronomi SETI sono ancora abbastanza fiduciosi che non siamo soli nell’universo, e che un giorno potremmo scovare qualcosa di reale. “Penso che sarebbe molto strano se fossimo gli unici. Se consideri i numeri, ci sono un trilione di pianeti nella galassia, cinque volte più pianeti delle stelle. Molti sono piccoli pianeti come Terra. Molti di questi hanno acqua liquida, quindi la vita intelligente, sebbene non così comune come la vita batterica, potrebbe essere comunque abbastanza comune,” ha detto Werthimer. “Forse non vogliono interferire con le civiltà primitive come noi che si stanno ancora uccidendo a vicenda. Forse siamo in un grande zoo. O forse si sono un po’ stancati della tecnologia e della crescita e sono più interessati alla musica e nella poesia“.