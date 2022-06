L’inverno di Marte mette alla prova Ingenuity: un sensore è guasto, ma continuerà a volare

MeteoWeb

Ingenuity, il piccolo elicottero della NASA che ha accompagnato il rover Perseverance su Marte, è stato progettato per effettuare solo una manciata di test di volo dopo l’atterraggio nel cratere Jezero del Pianeta Rosso nel febbraio 2021. Da allora, Ingenuity ha superato di gran lunga le aspettative, con 28 voli al suo attivo. Tuttavia, le condizioni nel cratere Jezero sono cambiate dall’arrivo del velivolo.

Ingenuity ha effettuato il suo primo volo nell’aprile 2021, in primavera. Ora, le temperature invernali, che possono scendere a circa -80°C di notte, costringono a effettuare cambiamenti nelle attività e nel software di Ingenuity per mantenere il veicolo funzionante durante la stagione più fredda.

Con il calo delle temperature nelle ultime settimane, gli operatori del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA hanno iniziato a far “addormentare” Ingenuity ogni notte per proteggere i suoi sistemi dalle condizioni estreme. Anche così, le fluttuazioni tra le temperature diurne e notturne hanno causato stress ai componenti del piccolo elicottero e la recente diagnostica ha rivelato un guasto nell’inclinometro del velivolo, uno dei suoi sensori di navigazione: lo hanno annunciato i membri del team della missione in un aggiornamento lunedì scorso.

L’inclinometro è responsabile della fornitura al software di volo dei dati gravimetrici prima del decollo. Questi dati consentono a Ingenuity di stabilire la sua posizione rispetto all’attrazione verso il basso della gravità di Marte e di calcolare il rollio e il beccheggio del veicolo prima del decollo, ha spiegato Håvard Grip del JPL. Senza questi dati iniziali, il software non può stabilire l’orientamento corretto durante il volo. Grip e i suoi colleghi però ritengono che una ridondanza nell’array di sensori dell’elicottero potrebbe consentire loro di fare volare Ingenuity.

I membri del team della missione avevano previsto un possibile guasto dell’inclinometro in una serie di vari scenari ipotetici, quindi erano pronti con una patch software per affrontare il problema ben prima dell’arrivo del duo rover/elicottero su Marte l’anno scorso.

Oltre all’inclinometro, i sensori di navigazione dell’elicottero includono un’unità di misura inerziale (IMU) per misurare l’accelerazione e le velocità angolari, un telemetro laser per misurare l’altitudine e una fotocamera per scattare foto durante il volo.

Sia l’inclinometro che l’IMU funzionano utilizzando accelerometri per determinare l’orientamento. Tuttavia, l’inclinometro non funziona durante il volo, solo durante la fase pre-volo. Con l’inclinometro non più funzionante, il team di Ingenuity mira a utilizzare l’accelerometro nell’IMU di Ingenuity sia per raccogliere i dati gravitazionali prima del volo, sia per la navigazione inerziale in volo.

I funzionari del JPL hanno spiegato che la patch del software richiederà diversi sol (giorni marziani) per essere completamente caricata e sarà seguita da un altro ciclo di diagnostica del veicolo. “Salvo ulteriori sorprese, prevediamo che Ingenuity effettui il volo 29 – un riposizionamento a Sud/Ovest progettato per mantenerci entro il raggio di comunicazione di Perseverance – nel prossimo futuro,” ha affermato Grip.