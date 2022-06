Una rara sfilata di pianeti nel cielo: il bellissimo VIDEO da Taormina

MeteoWeb

Un eccezionale allineamento di pianeti adorna le notti di questo mese di giugno. Nella seconda metà della notte, infatti, 5 pianeti appaiono lentamente, uno per uno, fino a poco prima dell’alba nel cielo meridionale e orientale: si tratta di Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno.

Non è insolito vedere 2 o 3 pianeti luminosi in una sola visuale, ma averne 5 contemporaneamente è qualcosa di davvero speciale. Inoltre, i pianeti appaiono nella stessa sequenza nel cielo come sono nelle rispettive orbite attorno al Sole. Partendo dall’orizzonte Est-Nord/Est e proseguendo verso l’alto e verso destra, troveremo Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno.

Se a questo eccezionale evento astronomico, aggiungiamo la cornice dell’incantevole Isola Bella a Taormina, nel Messinese, lo spettacolo è davvero imperdibile. Lo dimostra il seguente video in timelapse, realizzato da Gianni Tumino. Il video, che va dal tramonto del 24 giugno all’alba del giorno dopo, riprende il passaggio dal giorno alla notte, l’allineamento dei pianeti, la Luna e le Pleiadi ed il passaggio dalla notte al giorno.